정부가 대기 질 향상을 위해 공공 석탄발전 가동정지를 최대 18기까지 늘린다.

정부는 24일 제20차 미세먼지 특별대책위원회를 열고 12월부터 내년 3월까지 제8차 미세먼지 계절관리제를 시행하기로 했다.

서울 지역 초미세먼지 농도가 한때 나쁨 수준을 보인 지난 13일 서울 동작구 일대가 뿌옇게 보이고 있다. 뉴시스

국립환경과학원에 따르면 전국 초미세먼지(PM2.5) 일평균 농도가 36㎍/㎥ 이상인 ‘미세먼지 나쁨 이상일’은 지난겨울 대비 올겨울에 더 많을 확률이 50%, 비슷할 확률이 30%, 적을 확률이 20%로 나타났다.

기후에너지환경부는 8차 미세먼지 계절관리제로 초미세먼지와 미세먼지 생성 물질 13만7000여t을 감축해 해당 기간 미세먼지 농도를 평균 19㎍/㎥로 유지하겠다고 밝혔다. 7차 계절관리제 기간 미세먼지 농도는 평균 21.5㎍/㎥였다.

우선 최소 15기에서 최대 18기의 공공 석탄화력발전기를 정지하고, 최대 46기의 출력을 80%로 제한해 운영한다. 가동 정지 발전기 수는 전력 수급 상황에 따라 조절할 방침인데 최소 15기는 정지한다는 것이 계획이다. 앞서 7차 계절관리제 때 중동 전쟁으로 액화천연가스(LNG) 가격이 급등하자 석탄화력발전기 출력 제한을 조기에 해제한 바 있다.

이번 계절관리제 기간 수도권과 6대 특·광역시에서 이전처럼 배출가스 5등급 차량 운행이 제한된다.

농촌 불법소각 단속은 오는 3월 농촌 전 지역으로 확대하고, 교통량이 많은 도로 751개 구간은 하루 3회 이상 청소할 방침이다. 지하역사 등 다중이용시설 5500곳의 실내공기질도 특별점검한다. 외국인 노동자를 포함한 옥외노동자에게는 18개 언어로 건강보호 수칙도 안내한다.

지난 계절관리제 기간 기후부와 산하 기관 대상으로 도입된 전기·수소차 전용 주차 구역 확대 조처는 서울, 경기, 세종, 전남광주 등 4개 지방자치단체에서도 확대 시행된다. 또 7개 시도는 1단계 고농도 미세먼지 비상저감조치를 시행해야 할 상황에서도 한 단계 높은 2단계 조처를 시행하기로 했다.

대기관리권역 다배출사업장의 내년 배출허용총량을 약 7.3% 줄이고, 전기차 지원 물량을 내년 43만 대로 늘리는 방안을 추진한다. 주택 난방설비를 히트펌프로 바꾸는 지원도 1만 1700세대로 확대한다. 이와 함께 겨울·봄 계절 미세먼지 전망에 더해 월별 미세먼지 전망을 시범 실시하기로도 했다.

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