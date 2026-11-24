[권준영 기자] 1997년 출범한 한국 프로농구가 30년 역사를 쌓았다. 코트를 누빈 선수들에게 그 시간은 우승의 환희와 패배의 눈물, 팬들의 함성으로 새겨졌다. 한 시대를 대표했던 농구인들이 한자리에 모여 각자의 기억을 되짚었다. 지나온 역사를 기념하는 자리에서 이들이 함께 짚은 과제는 팬들이 찾고 선수들이 뛰고 싶은 리그를 만드는 일이었다.

24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 한국농구연맹(KBL) 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 출연진들이 기념촬영을 하고 있다. (맨 왼쪽부터) 정현수 PD, 전희철 서울 SK 감독, 김승현 전 선수, 양동근 울산 현대모비스 감독, 원주 DB 이정현, 서울 SK 오세근, 조현일 KBL 해설위원. 연합뉴스

이수광 한국농구연맹(KBL) 총재가 24일 오후 서울 용산구 아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 ‘백코트：30년의 시간 속으로’ 시사회에서 인사말을 하고 있다. 뉴시스

한국농구연맹(KBL·총재 이수광)은 24일 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 프로농구 출범 30주년 기념 다큐멘터리 ‘백코트 : 30년의 시간 속으로’ 시사회를 열었다. 다큐멘터리는 1997년 출범 이후 한국 프로농구를 빛낸 선수와 명승부, 왕조의 탄생과 세대교체를 되짚는다. 이날 오후 6시부터 티빙에서 단독 공개된다.

이수광 KBL 총재는 환영사에서 지난 30년간 리그를 일군 선수와 지도자, 관계자, 팬들에게 감사를 전했다. 이 총재는 “코트 위에서 최고의 모습을 보여준 선수뿐 아니라 팬 한 분 한 분이 KBL을 만들어 온 주인공”이라며 “지금의 KBL은 선배들이 남긴 소중한 유산 위에 세워져 있다”고 말했다. 이어 “30주년은 끝이 아니라 새로운 출발점”이라며 “대한민국을 넘어 세계와 경쟁하고 함께 성장하는 글로벌 리그로 도약하겠다”고 밝혔다.

다큐멘터리 제작을 맡은 정현수 PD는 “KBL의 역사를 콘텐츠로 만든 다큐멘터리가 많지 않아 30주년을 계기로 제작을 시작했다”고 설명했다. KBL 아카이브에 축적된 출범 초기부터 현재까지의 자료를 활용했고, 기존 역사 다큐멘터리와 달리 여러 출연자가 함께 대화하는 그룹 토크 형식을 택했다. 정 PD는 “출연자들 사이에서 자연스럽게 과거의 기억을 끌어내고, 시청자들에게도 편안하고 재미있게 다가가고 싶었다”고 말했다.

김승현 전 프로농구 선수가 24일 오후 서울 용산구 아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 '백코트：30년의 시간 속으로' 시사회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

시사회에 참석한 농구인들은 저마다 가장 선명하게 남은 순간을 꺼내 들었다. 김승현 전 선수는 “2002 부산아시안게임 결승 연장전에서 문경은(현 수원 KT 감독)에게 패스했던 장면이 가장 기억에 남는다”고 말했다. 프로 무대에서는 오리온 시절 함께했던 외국인 선수 아이라 클락과 다시 호흡을 맞춰 덩크슛을 합작했던 기억을 떠올렸다. 그는 “농구를 제일 잘하지는 못했지만 우리나라에서 농구를 재미있게 했다”며 전희철 서울 SK 감독, 김병철 전 고양 오리온 코치 등 동료들과 함께 뛰었던 시절을 회상했다.

전희철 서울 SK 감독이 24일 오후 서울 용산구 아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 '백코트：30년의 시간 속으로' 시사회에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

1997년 프로농구 출범 당시 선수로 코트를 누볐던 전희철 감독은 초창기와 지금의 팬 문화를 비교했다. 전 감독은 “당시에는 연세대 출신 선수들이 많은 팀에 여학생 팬들의 환호가 컸고, 고려대 출신 선수들이 많은 팀은 남녀가 함께 응원하는 등 팀마다 팬들의 색깔이 뚜렷했다”고 돌아봤다. 이어 “지금은 가족 단위 관중도 많아졌고 응원단이나 경기장 이벤트 등 마케팅은 훨씬 좋아졌다”고 평가했다. 프로 출범 초기에는 지도자들 역시 장기간 이어지는 리그와 선수 관리에 적응하는 과정이 필요했다고 짚었다. 그는 “현역 선수들은 프로 무대에서 뛸 수 있다는 것에 감사해야 한다”며 “내가 다시 선수로 뛴다면 죽기 살기로 한번 해보겠다”고 후배들에게 당부했다.

양동근 울산 현대모비스 감독이 24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

양동근 울산 현대모비스 감독은 자신을 역대 최고 선수로 평가하는 시선에 겸손한 반응을 보였다. 양 감독은 “열심히 했던 선수로 기억되는 것만으로도 충분하다”며 “한국 농구의 전설을 써 내려간 선배들이 많기 때문에 그렇게 언급되는 것만으로도 감사하다”고 말했다. 선수 시절 우승에 대해서는 “한 번 하면 또 하고 싶고, 또 하고 싶은 것”이라고 돌아봤다. 자신의 등번호만큼 우승하고 은퇴했다는 말에는 “이럴 줄 알았으면 한 15번을 다 걸 그랬다”고 웃으며 답했다.

원주 DB 이정현이 24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

서울 SK 오세근이 24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 소감을 밝히고 있다. 연합뉴스

원주 DB 이정현은 다큐멘터리에서 자신의 우승 위닝샷 장면을 다시 본 소감을 전했다. 이정현은 “당시의 짜릿함이 아직도 잊히지 않는다”며 “농구를 하면서 다시는 오지 못할 순간이라는 생각에 더욱 가슴에 와닿았다”고 말했다. 서울 SK 오세근은 네 차례 우승 가운데 첫 프로 우승이 가장 기억에 남는다고 했다. 그는 “30주년 행사에 함께할 수 있어 영광”이라며 “40주년, 50주년에는 선수가 아닌 스태프의 자리에서 응원하고 싶다”고 밝혔다.

소감 밝히는 조현일 해설위원 (서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 조현일 해설위원이 24일 서울 용산아이파크몰 CGV에서 열린 KBL 30주년 기념 다큐멘터리 시사회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.11.24 mon@yna.co.kr/2026-11-24 15:46:48/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>

KBL 출범 초기부터 농구를 지켜본 조현일 해설위원은 부산에서 성장한 자신에게 부산 기아의 챔피언결정전이 가장 강렬한 기억으로 남아 있다고 말했다. 조 해설위원은 “부산 기아가 챔피언결정전에서 패한 뒤 최인선 감독과 선수들이 복도에서 눈물을 흘리던 장면이 기억난다”고 회상했다. 이어 “농구대잔치부터 KBL 출범 첫날을 거쳐 지금까지 지켜봤다”며 리그가 여러 어려움과 비판을 딛고 30주년을 맞은 데 의미를 부여했다.

프로농구 부산 KCC 이상민 감독(왼쪽)과 추온유 KCC 유소년. 한국농구연맹(KBL) 제공

시사회 이후 취재진과 만난 이상민 감독은 프로농구의 미래를 위해 경기장 환경부터 개선해야 한다고 밝혔다. 이 감독은 “일본을 자주 다니면서 경기장 시설 차이가 가장 부러웠다”며 “시설이 좋아야 팬들도 경기장을 찾는다”고 말했다. 이어 “지방자치단체가 체육관 시설과 관중 수용 여건을 개선하고, 구단과 기업도 투자해야 한다”며 관중이 편하게 경기를 즐길 수 있는 환경을 마련해야 한다고 강조했다.

선수들의 자세와 책임에 대해서도 언급했다. 이 감독은 “선수들도 행동을 바르게 하고 코트에서 좋은 플레이를 보여줘야 한다”며 “팬들이 원하는 모습을 보여주지 못하고 늘 똑같은 모습만 보인다면 팬들도 실망할 수밖에 없다”고 말했다. 이어 “초창기 세대가 후배들에게 좋은 유산을 물려줘야 할 때”라며 프로농구가 다음 세대에도 자랑스럽게 전할 리그로 거듭나야 한다고 당부했다.

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