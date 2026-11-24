한국중부발전이 SK이노베이션 E&S와 공동으로 추진하는 용인 반도체클러스터 집단에너지사업에 속도가 붙을 전망이다.

중부발전은 24일 용인 반도체클러스터 집단에너지사업의 설계·조달·시공(EPC) 계약 체결 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

24일 이 사장(왼쪽에서 세번째)이 이충구 용인열병합 대표 등 주요 관계자와 기념행사를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 중부발전 제공

이번 계약은 중부발전과 SK이노베이션 E&S가 공동 출자한 사업시행법인 용인열병합과 현대엔지니어링 간에 체결됐다. 현대엔지니어링은 발전소 건설에 필요한 설계·조달·시공을 담당한다.

용인 반도체클러스터 집단에너지사업은 경기 용인시 처인구 원삼면에 1050㎿(메가와트)급 열병합발전소를 건설하는 사업이다. 전력과 열 생산설비를 함께 구축해 반도체 생산시설에 필요한 에너지를 안정적으로 공급하는 것이 목표다.

중부발전과 SK이노베이션 E&S는 양사의 발전사업 역량과 에너지사업 경험을 바탕으로 국가 첨단산업에 필요한 에너지 인프라 구축에 협력할 계획이다.

이날 행사에는 중부발전과 SK이노베이션 E&S, 용인열병합, 현대엔지니어링 주요 관계자들이 참석해 현판 제막식을 진행하고 원활한 사업 추진을 위한 협력을 다짐했다.

이영조 중부발전 사장은 “이번 계약은 국가 반도체 산업의 경쟁력을 뒷받침할 에너지 기반을 마련하는 출발점”이라며 “참여사 간 긴밀한 협력을 바탕으로 안전과 품질을 최우선으로 삼아 사업을 차질 없이 완수하겠다”고 밝혔다.

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