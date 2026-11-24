더불어민주당 김민석 대표가 24일 취임 100일을 맞아 ‘당청 관계 안정화’를 성과로 내세웠지만, 당내 계파 갈등은 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 원로·중진 의원들이 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 충돌을 질타한 가운데 정청래 전 대표와 박선원 최고위원은 신천지 집단 당원 가입 의혹을 놓고 장외 설전을 이어갔다. 김 대표가 당내 통합을 강조했지만 갈등이 취임 100일까지 이어지면서 지도력에도 부담이 커지고 있다.



김 대표는 이날 당 공식 유튜브에서 “이제는 엇박자 이런 얘기 없이 당청 관계가 안정되고 여러 가지 일들을 풀어갈 수 있는 기초가 잡혔다”고 자평했다. 전당대회 때 약속한 지지율 상승에 실패한 데 대해서는 “포부를 다 달성 못한 것에 대해서는 더 노력하고 분발할 대목”이라고 말했다.

김민석 더불어민주당 대표가 24일 서울 은평구 은평노인종합복지관에서 열린 어르신 돌봄 및 일자리 지원 강화를 위한 현장간담회 시작에 앞서 어르신들과 인사하고 있다. 뉴시스

당내에서는 자성론이 쏟아졌다. 5선 정성호 의원은 SBS 라디오에서 전날 최고위원들의 설전을 두고 “최고위원들이 부끄러움을 좀 알았으면 좋겠다”며 “양 진영이 똑같이 동네 애들 막싸움을 하고 있다”고 비판했다. 5선 박지원 의원도 김 대표의 100일을 60점으로 평가하며 “민주당이나 이재명 대통령의 지지도가 곤두박질했는데 그 원인이 어디에 있나. 민주당이 싸워서 그렇다”고 꼬집었다.



그러나 친청계의 반발은 계속됐다. 정 전 대표는 페이스북에 다섯 차례 글을 올려 신천지 의혹과 박 최고위원의 ‘부역자’ 발언을 비판했다. 그는 “반명·분열주의·신천지 3자 비밀연합의 근거 없는 폭탄이 당을 초토화하고 일제 부역자 운운 발언으로 정점을 찍었다”며 “자업자득이고 결자해지해야 한다”고 주장했다. 박 최고위원은 “당원과 국민에게 아름답지 못한 모습으로 비친 점은 죄송하다”면서도 사실관계 왜곡을 바로잡기 위한 발언이었다며 물러서지 않았다.



4선 이상 중진 의원들은 26일 정례 만찬에서 갈등 완화 방안을 논의할 예정이다. 27일에는 친청계 최민희 최고위원의 윤리심판원 징계 심의가 예정돼 있다. 정 전 대표가 징계에 공개 반대한 만큼 심의 결과에 따라 갈등이 다시 격화할 가능성도 있다.

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