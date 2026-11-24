野, 李대통령과 성남 인연 거론
“국민 ‘李 공소취소형’ 장관 생각”
與, 野 비판에 “정치적 선동” 반박
“李 변호 활동·공소취소 주장 안 해”
여야, 특검 놓고 고성·난타전 벌여
“靑서 공소취소 요청 받았나” 질문에
李후보 “말씀드리기 적절하지 않아”
백숙집 도박엔 “육식 못한다” 반박
“국가기관이 총동원돼 정치적 수사를 하고 탄압하고 조작기소했다면 당연히 공소취소해야 하는 것 아닌가.”(더불어민주당 김기표 의원)
여야는 24일 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 국회 법제사법위원회 인사청문회에서 이재명 대통령 사건의 공소취소 문제를 놓고 난타전을 벌였다. 국민의힘은 이 후보자와 이 대통령의 과거 인연을 부각하며 공소취소를 염두에 둔 ‘보은 인사’라고 공세를 폈고, 민주당은 검찰의 조작기소 의혹에 대한 진상규명이 우선이라며 맞섰다. 특검을 둘러싼 공방이 격화하면서 고성도 오갔다.
국민의힘은 조작기소 특검법안의 수사 대상 12개 사건 중 6개가 이 대통령 관련 사건이고 특검 임명권도 이 대통령에게 있다는 점을 문제 삼았다. 주 의원은 특검을 ‘탈옥 특검’으로 지칭하며 공소취소 수단으로 활용될 가능성을 추궁했다. 이 후보자가 이 대통령과 성남시장 시절부터 가까웠다며 “국민들이 ‘이재명 공소취소형 장관이다’ 이렇게 평가하지 않겠나”라고도 했다.
곽규택 의원은 이 대통령의 5개 재판에 대한 공소취소 지휘 의향을 거듭 물었다. 이 후보자가 방위사업청장에 이어 법무부 장관 후보자로 지명된 점을 들어 “보은 인사에 따른 공소취소 실행할 적격자라고 생각하는 거 아니겠나”라고 비판했다. 김민전 의원도 이 후보자의 성남 지역 인맥을 거론하며 “성남 라인의 시작점이라고 생각한다”고 주장했다.
민주당 소속 서영교 법사위원장은 주 의원의 ‘탈옥 특검’ 표현에 “조작기소 특검”이라며 “증거 은폐하고 조작한 검사를 그냥 두란 것이냐”고 맞섰다. 국민의힘 의원들이 “사회나 보라”, “위원장이 왜 이렇게 말이 많나”라고 항의하자 서 위원장은 “조작기소 특검에 대해 딴소리하면 계속 지적할 것”이라고 했다.
국민의힘 김태규 의원은 특검 추진을 비판했다. 김 의원은 “구치소에 있는 많은 범죄자들이 ‘수사기관이 수사 못 했다’, ‘검사가 날 압박했다’고 한다”며 “그걸 다 진상규명하자고 들면 대한민국 범죄자 수만큼 특검을 만들어야 할 것”이라고 주장했다. 이어 “나 때렸던 검사를 두들겨 패겠다고, 뭔가 나오면 꼬투리 잡아내 죄를 벗어버리겠다는 발상 자체가 굉장히 나라 부끄러운 일”이라고 했다.
민주당은 검찰권 남용 의혹 규명을 강조하며 이 후보자를 엄호했다. 김기표 의원은 윤석열정부 당시 이 대통령 수사를 ‘먼지털이식 수사’로 규정하고 “대통령이라 특권을 받아서도 안 되지만 부당한 불이익을 받아서도 안 된다”고 주장했다. 대통령과의 인연을 이유로 이 후보자를 비판하는 데 대해서도 “일고의 가치도 없는 정치적 선동이나 억지 주장”이라고 반박했다.
박균택 의원은 이 후보자가 이 대통령의 변호인으로 활동하거나 공소취소를 주장한 적이 없다며 야당의 공세를 일축했다. 성남 지역 경력에 대해서는 당시 변호사 개업 대신 공증인으로 활동한 점을 들어 “이보다 더 큰 미담 사례가 없다고 생각한다”고 했다. 이성윤 의원은 무소속 한동훈 의원이 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 수사 자료를 불법 입수했다는 취지의 의혹을 제기하며 취임 후 조사를 요구했다.
이 후보자도 야당의 공세에 반박했다. ‘탈옥 특검’이라는 표현에 대해 “무죄추정 원칙이 적용되는 헌법기관인 대통령에 대해 탈옥을 말하는 데 동의하기 어렵다”고 맞섰다. 다만 장관 후보자로 지명되는 과정에서 청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐는 질문에는 “말씀드리기 적절하지 않은 것 같다”며 즉답을 피했다.
유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 제기한 ‘닭백숙집 도박 의혹’에는 “제가 육식 못 하는 건 굉장히 많은 사람들이 안다”고 반박했다. 민주당 박지원 의원(5선)이 야당의 공세를 두고 “오늘 ‘잔챙이 잽’은 있어도 ‘한방’은 없는 것 같다”고 평가하자 이 후보자는 “잔챙이 잽을 남긴 불찰에 대해서 깊이 반성하고 있다”고 받아쳤다.
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