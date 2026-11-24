“‘이재명 탈옥 특검’이 발족해 단 몇 명이라도 기소되면 공소취소 지휘할 수 있다고 생각하나.”(국민의힘 주진우 의원)



“국가기관이 총동원돼 정치적 수사를 하고 탄압하고 조작기소했다면 당연히 공소취소해야 하는 것 아닌가.”(더불어민주당 김기표 의원)



여야는 24일 이용철 법무부 장관 후보자에 대한 국회 법제사법위원회 인사청문회에서 이재명 대통령 사건의 공소취소 문제를 놓고 난타전을 벌였다. 국민의힘은 이 후보자와 이 대통령의 과거 인연을 부각하며 공소취소를 염두에 둔 ‘보은 인사’라고 공세를 폈고, 민주당은 검찰의 조작기소 의혹에 대한 진상규명이 우선이라며 맞섰다. 특검을 둘러싼 공방이 격화하면서 고성도 오갔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회에서 열린 법제사법위원회 법무부장관 인사청문회에서 두 손을 펼쳐 보이며 의원들의 질의에 답변하고 있다. 이날 여야가 이재명 대통령 사건의 공소취소를 놓고 공방을 벌인 가운데 이 후보자는 “국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사하지 않겠다”고 말했다. 남정탁 기자

국민의힘은 조작기소 특검법안의 수사 대상 12개 사건 중 6개가 이 대통령 관련 사건이고 특검 임명권도 이 대통령에게 있다는 점을 문제 삼았다. 주 의원은 특검을 ‘탈옥 특검’으로 지칭하며 공소취소 수단으로 활용될 가능성을 추궁했다. 이 후보자가 이 대통령과 성남시장 시절부터 가까웠다며 “국민들이 ‘이재명 공소취소형 장관이다’ 이렇게 평가하지 않겠나”라고도 했다.



곽규택 의원은 이 대통령의 5개 재판에 대한 공소취소 지휘 의향을 거듭 물었다. 이 후보자가 방위사업청장에 이어 법무부 장관 후보자로 지명된 점을 들어 “보은 인사에 따른 공소취소 실행할 적격자라고 생각하는 거 아니겠나”라고 비판했다. 김민전 의원도 이 후보자의 성남 지역 인맥을 거론하며 “성남 라인의 시작점이라고 생각한다”고 주장했다.



민주당 소속 서영교 법사위원장은 주 의원의 ‘탈옥 특검’ 표현에 “조작기소 특검”이라며 “증거 은폐하고 조작한 검사를 그냥 두란 것이냐”고 맞섰다. 국민의힘 의원들이 “사회나 보라”, “위원장이 왜 이렇게 말이 많나”라고 항의하자 서 위원장은 “조작기소 특검에 대해 딴소리하면 계속 지적할 것”이라고 했다.



국민의힘 김태규 의원은 특검 추진을 비판했다. 김 의원은 “구치소에 있는 많은 범죄자들이 ‘수사기관이 수사 못 했다’, ‘검사가 날 압박했다’고 한다”며 “그걸 다 진상규명하자고 들면 대한민국 범죄자 수만큼 특검을 만들어야 할 것”이라고 주장했다. 이어 “나 때렸던 검사를 두들겨 패겠다고, 뭔가 나오면 꼬투리 잡아내 죄를 벗어버리겠다는 발상 자체가 굉장히 나라 부끄러운 일”이라고 했다.

24일 국회 법제사법위원회에서 열린 이용철 법무부 장관 후보자의 인사청문회에서 국민의힘 소속 야당 위원들이 여당 위원들과 언쟁을 벌이고 있다. 연합뉴스

민주당은 검찰권 남용 의혹 규명을 강조하며 이 후보자를 엄호했다. 김기표 의원은 윤석열정부 당시 이 대통령 수사를 ‘먼지털이식 수사’로 규정하고 “대통령이라 특권을 받아서도 안 되지만 부당한 불이익을 받아서도 안 된다”고 주장했다. 대통령과의 인연을 이유로 이 후보자를 비판하는 데 대해서도 “일고의 가치도 없는 정치적 선동이나 억지 주장”이라고 반박했다.



박균택 의원은 이 후보자가 이 대통령의 변호인으로 활동하거나 공소취소를 주장한 적이 없다며 야당의 공세를 일축했다. 성남 지역 경력에 대해서는 당시 변호사 개업 대신 공증인으로 활동한 점을 들어 “이보다 더 큰 미담 사례가 없다고 생각한다”고 했다. 이성윤 의원은 무소속 한동훈 의원이 김승원 전 법무부 장관 후보자 관련 수사 자료를 불법 입수했다는 취지의 의혹을 제기하며 취임 후 조사를 요구했다.



이 후보자도 야당의 공세에 반박했다. ‘탈옥 특검’이라는 표현에 대해 “무죄추정 원칙이 적용되는 헌법기관인 대통령에 대해 탈옥을 말하는 데 동의하기 어렵다”고 맞섰다. 다만 장관 후보자로 지명되는 과정에서 청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐는 질문에는 “말씀드리기 적절하지 않은 것 같다”며 즉답을 피했다.



유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장이 제기한 ‘닭백숙집 도박 의혹’에는 “제가 육식 못 하는 건 굉장히 많은 사람들이 안다”고 반박했다. 민주당 박지원 의원(5선)이 야당의 공세를 두고 “오늘 ‘잔챙이 잽’은 있어도 ‘한방’은 없는 것 같다”고 평가하자 이 후보자는 “잔챙이 잽을 남긴 불찰에 대해서 깊이 반성하고 있다”고 받아쳤다.

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