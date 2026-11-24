국내 최대 변호사단체인 대한변호사협회가 조희대 대법원장 탄핵소추 추진을 재고해야 한다며 촉구하고 나섰다. 법원 내부에선 이날도 “계엄 선포만큼이나 대한민국 민주주의 역사에 오점으로 기록될까 우려스럽다”(양시호 수원지법 부장판사)는 일선 판사들의 비판이 이어졌다.



변협은 24일 ‘대법원장 탄핵소추 추진에 우려를 표한다’는 제목의 성명서를 내고 “헌법상 삼권분립과 사법권 독립의 관점에서 신중한 재고를 촉구한다”고 밝혔다. 변협은 “헌법 65조는 탄핵 사유를 ‘직무집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때’로 한정하고 있고, 헌법재판소 역시 공직자의 파면은 그 위반이 파면을 정당화할 정도로 중대한 경우에 한한다는 입장을 일관되게 밝혀 왔다”며 “탄핵은 정치적 책임을 묻는 절차가 아니라 법적 책임을 묻는 절차”라고 강조했다.

조희대 대법원장이 24일 오전 서울 서초구 대법원으로 등청하고 있다. 뉴시스

탄핵소추가 사회에 미칠 부작용도 지적했다. 변협은 “재판의 결론이나 사법행정상의 판단에 대한 이견이 탄핵 논의로 이어지는 선례가 남는다면, 법관은 법리보다 재판 이후의 파장을 먼저 헤아리게 될 우려가 있다”며 “그 부담은 결국 재판을 받는 국민에게 돌아간다”고 우려했다. 또 “사실관계가 충분히 확정되지 않은 상태에서 탄핵소추가 의결될 경우 대법원장의 권한행사는 헌법재판소의 심판이 있을 때까지 정지되고, 대법원 전원합의체의 운영과 사법행정 전반에 공백이 발생한다”며 “그로 인한 재판 지연과 혼란은 고스란히 사건 당사자인 국민이 감당하게 된다”고 꼬집었다.



민주당의 대법원장 탄핵소추 당론 추진 발표 이후 법원 내부에선 강동원 전국법관대표회의 의장(서울가정법원 부장판사)의 게시글을 시작으로 현직 판사들의 문제 제기가 이어지고 있다.



양시호 수원지법 부장판사는 전날 코트넷 게시글을 통해 “재판 결과를 계기로 한 법관 탄핵은 씻을 수 없는 상처를 주는 일”이라고 했다. 그는 특정 정치적 견해를 표명하거나 지지하려는 의도는 없다며 “모든 대한민국 사법부 구성원이 국민으로부터 부여받은 역할과 임무를 충실히 감당하면서 오로지 재판에만 매진할 수 있기를 간절히 소망해 본다”고 했다. 각종 현안이 있을 때마다 코트넷이나 SNS, 언론에 개인 의견을 적극적으로 표출해 온 극소수의 ‘일부 판사’와 달리, 대다수의 판사들은 그간 목소리를 내는 것을 자제해 왔다. 그러나 범여권의 사법부 압박이 최근 판결 불복성 대법원장 탄핵 추진으로 이어지면서 임계치에 이른 것 아니냐는 평가가 나온다.

김민석 더불어민주당 대표가 24일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 '한덕수 대법원 판결, 무엇이 문제인가' 긴급토론회에서 발언하고 있다. 뉴시스

더불어민주당은 이날 한덕수 전 국무총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의에 대한 대법원 판결의 문제점을 점검하겠다며 긴급토론회를 열었다.



민주당 김민석 대표는 “이번 대법원 판결이 어떤 점에서 잘못인가 하는 것을 조목조목 짚어가면서, 동시에 조 대법원장에 대한 탄핵 사유는 별도로 정리해 나갈 것”이라며 “민주당은 조 대법원장에 대한 탄핵이 헌법재판소에서 반드시 인용될 것이라는 확신을 갖고 민주공화국 대한민국을 바로 세우기 위한 역사적 소명에 임하겠다”고 밝혔다.

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