친한계 “결정문 수정 개입 밝혀라”
무소속 한동훈 의원의 제명 발표 전날 장동혁 국민의힘 대표에게 징계결정문과 수정본이 전달된 기록이 공개되면서 사전 기획·개입 의혹의 후폭풍이 커지고 있다. 장 대표가 징계 결정 내용을 사전에 몰랐다고 했던 해명과 엇갈리는 정황을 놓고 공방이 격화하는 가운데 당권파는 폭로에 나선 전직 윤리위원의 ‘10억원 요구설’로 맞섰다. 당내에서는 장 대표 사퇴 요구까지 나왔다.
장 대표는 제명 결정이 발표된 1월14일 “보도를 통해서 제명 결정 내용만 들었고 결정문이나 이유에 대해서는 따로 들은 건 없다”고 밝혔다. 그러나 황경성 윤리위원이 공개한 메시지에는 이미 윤리위원직에서 물러난 최규동 전 윤리위원이 전날 밤 11시21분 장 대표에게 결정문 파일을 보내고, 두 사람이 5분간 통화한 뒤 11시47분 수정본을 다시 보낸 기록이 담겼다.
장 대표는 24일 국회 의원회관에서 기자들과 만나 “당 대표가 윤리위원회에 징계와 관련해서 의견을 제시하는 것은 지극히 당연한 일이라고 생각한다”고 말했다. 다만 징계 사유와 수위는 윤리위원들이 토론해 결정한다며 “지금 두 사람이 공개하고 있는 내용들, 거기에 어떤 조작 징계 증거도 없다”고 반박했다. 한 의원에게는 “징계가 잘못됐다면 법원에 징계 무효 소송을 제기하면 된다”며 “제가 직접 변론하겠다”고 했다. 장 대표는 결정문을 언제 확인했는지는 설명하지 않았다.
한 의원은 페이스북에서 장 대표가 윤리위 결정 내용을 사전에 몰랐다는 말은 거짓이라며, 최 전 위원을 통해 자신과 김종혁·배현진 등의 징계 대상과 내용, 시기를 배후에서 조종했다는 사실을 스스로 인정한 것이라고 주장했다.
당권파는 최 전 위원의 폭로 동기를 문제 삼았다. 국민의힘 지도부 관계자는 최 전 위원이 지난 3월 초 장 대표에게 6·3 지방선거 자문단 운영비로 최대 10억원을 요구했으나 지도부가 받아들이지 않은 것으로 안다고 전했다.
친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원은 금전 요구설에 대해 “무엇이 진실인지는 알 수 없다”면서도 장 대표가 징계 대상 선정과 결정문 수정에 개입했는지부터 밝혀야 한다고 했다.
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