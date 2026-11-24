혼외관계 스캔들로 사임했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 귀환에 국내 증시가 급반등하며 ‘5000피(코스피 5000)’를 탈환했다.

모처럼 웃었다 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 복귀에 증시가 급반등한 24일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피와 코스닥 지수 종가가 표시돼 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 6.32% 상승한 5006.03에, 코스닥은 4.79% 오른 665.88에 각각 정규장을 마감했다. 뉴스1

24일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 297.49포인트(6.32%) 상승한 5006.03에 장을 마쳤다. 장 초반 코스피는 올해 들어 61번째 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥 시장에서도 올해 40번째 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥은 전일 대비 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88에 마감했다.



엔비디아 이사회가 23일(현지시간) 젠슨 황을 사장 겸 CEO 및 이사회 이사로 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했다고 밝히면서 인공지능(AI) 산업에 대한 투자자들의 불안이 완화된 영향이다.



황 CEO는 복귀 첫날 캘리포니아주 산타클라라 본사를 찾아 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 표했다.

환호하는 직원들 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 사임 11일 만인 23일(현지시간) 미국 엔비디아 본사에 출근해 로비와 계단을 가득 메운 직원들에게 인사하고 있다.

엑스(X) 캡처

사회관계망서비스(SNS) 등에 공개된 영상을 보면 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 격식 없는 워크 재킷을 입은 황 CEO는 로비에서 고개를 숙이며 “이 모든 일들을 겪게 해 미안하다”며 “두 번째 기회를 줘서 감사하고, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다”고 말했다.

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