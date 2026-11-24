혼외관계 스캔들로 사임했던 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 귀환에 국내 증시가 급반등하며 ‘5000피(코스피 5000)’를 탈환했다.
24일 한국거래소에 따르면 코스피는 전일 대비 297.49포인트(6.32%) 상승한 5006.03에 장을 마쳤다. 장 초반 코스피는 올해 들어 61번째 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥 시장에서도 올해 40번째 매수 사이드카가 발동됐다. 코스닥은 전일 대비 30.43포인트(4.79%) 오른 665.88에 마감했다.
엔비디아 이사회가 23일(현지시간) 젠슨 황을 사장 겸 CEO 및 이사회 이사로 복귀시키는 안건을 만장일치로 의결했다고 밝히면서 인공지능(AI) 산업에 대한 투자자들의 불안이 완화된 영향이다.
황 CEO는 복귀 첫날 캘리포니아주 산타클라라 본사를 찾아 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 표했다.
사회관계망서비스(SNS) 등에 공개된 영상을 보면 트레이드마크인 검은색 가죽 재킷 대신 격식 없는 워크 재킷을 입은 황 CEO는 로비에서 고개를 숙이며 “이 모든 일들을 겪게 해 미안하다”며 “두 번째 기회를 줘서 감사하고, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다”고 말했다.
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