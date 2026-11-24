이용철 법무부 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 이재명 대통령 형사사건 공소취소와 관련해 “국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없다”고 말했다. 지금까지 공소취소 논란에 대해 원론적 답변만 내놓으며 ‘청문회에서 설명하겠다’고 했지만, 또다시 명확한 답을 하지 않은 것이다.



이 후보자는 24일 국회 법제사법위원회의 청문회에서 국민의힘 주진우 의원으로부터 ‘이 대통령 사건 공소취소를 지휘할 생각이 있느냐’는 질문을 받고는 “공소취소는 제가 하는 게 아니고 검사가 하는 것”이라며 이같이 답했다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이 후보자는 “이러한 예단을 가지고 전제한 가정적 질문을 드리는 것은 적절치 않다고 생각한다”고도 했다. 주 의원은 “정성호 전 법무부 장관 입장에서 많이 후퇴한 것”이라고 꼬집었다. 정 전 장관은 재직 당시 “법무부나 저는 공소취소 관련 어떤 검토도 한 바 없다”고 답했다.



이 후보자는 그간 청문회 준비 과정에서 이 대통령 사건 공소취소와 관련해 “현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때”, “나머지는 법과 원칙에 따라야 한다는 것이 기본적인 입장”이라는 답변을 되풀이했다. 그는 아울러 “대통령과 오랫동안 친분을 유지해 온 것은 맞지만 대통령의 측근은 아니다”라고 했다.



이 후보자는 전문성 논란에 대해선 “제가 (참여정부 청와대) 법무비서관으로 있는 동안 검찰개혁 관련 사회적 의제화에 가장 먼저 착수했다”고 반박했다. 그는 성남산업진흥재단 대표 시절 직원을 감봉 처분하는 과정에서 근로기준법을 위반해 벌금형 선고유예를 받은 점, 변호사 휴업 신고 없이 공직을 겸한 점 등에 대해선 “매우 송구스럽게 생각한다”고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지