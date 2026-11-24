유럽연합(EU)이 유럽산 전기차를 보호하기 위해 마련 중인 통상 규제 법안에서 한국 및 일본산은 우대 대상에서 빠질 것으로 보인다는 일본 매체 보도가 나왔다.



니혼게이자이신문(닛케이)은 EU 의장국인 아일랜드가 최근 제시한 EU 산업가속화법(IAA) 수정안을 입수해 우대 대상이 27개 EU 회원국, 노르웨이 등 유럽경제지역(EEA) 가입국, 스위스, 영국으로 한정됐다고 24일 전했다.

지난 6월 15일(현지시간) 프랑스에서 열린 주요 7개국(G7) 정상회의에 참석한 다카이치 사나에(오른쪽) 일본 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 교도=연합뉴스

IAA는 EU가 제조업 경쟁력 강화와 탈탄소화를 명분으로 자동차, 에너지, 배터리 등 분야의 공공조달과 보조금 지원을 유럽산(Made in EU) 및 저탄소 요건에 연동하는 법안이다. 예정대로 올해 안에 최종 법안이 마련돼 2028년쯤 시행되면 역외 공장에서 생산되는 전기차 가격 경쟁력이 떨어져 한·일 자동차업계에는 큰 부담이 된다.



수정안은 한국이나 일본제 부품을 사용해 EU 역내에서 조립한 경우 우대조치를 적용할 가능성을 시사했지만, 일본 정부 협상 담당자는 “불충분하다”는 인식을 나타냈다고 닛케이는 전했다.



일본은 자국 경제의 핵심인 자동차산업 경쟁력 유지를 위해 일본에서 생산된 전기차도 IAA 우대 대상에 포함해 달라고 EU 측에 지속적으로 요청했다. 기하라 미노루 관방장관은 이날 기자회견에서 “EU 역내 조립 요건이 도입되면 일본 자동차산업에는 간과할 수 없는 불이익이 생길 가능성이 있다”며 “앞으로 각급 협의를 통해 EU 측에 우려를 전달하겠다”고 말했다.



우리 정부도 한국 기업들이 EU 전략산업의 투자와 고용, 공급망 구축에 기여해 왔다는 점을 강조하며 IAA 입법 과정에서 한국 기업이 차별받지 않도록 EU측과 소통을 계속하고 있다.

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