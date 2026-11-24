1980년대 보안사령부의 ‘녹화사업’을 주도한 고 박준병 전 보안사령관과 재심에서 무죄가 확정된 간첩 사건의 수사관들에게 수여된 보국훈장 10점이 취소됐다. 5·18 민주화운동, 삼청교육대 등에 투입된 경찰관들 포상 104점도 함께 취소됐다.

서울 용산구 국방부 신청사의 모습. 뉴시스

국방부에 따르면 24일 국무회의에서 보안사 녹화사업 및 재심 무죄 간첩사건을 공적으로 불법·부당하게 수훈된 보국훈장 10점에 대한 취소 안건이 의결됐다. 취소 대상은 녹화사업 관련 공적으로 박 전 사령관에게 수여된 보국훈장 통일장 1점과 재심에서 무죄가 확정된 간첩 사건을 수사한 고병천 준위 등 보안사 수사관 7명에게 수여된 보국훈장 9점이다.



녹화사업은 1980년대 초 보안사령부가 군부독재 정권에 저항한 운동권 학생들을 강제 입영시켜 특별 정훈교육을 하고 사상전향을 유도하는 등의 공작을 벌인 사건이다. 박 전 사령관이 받은 보국훈장 통일장은 1984년 7월7일 수여됐다. 당시 공적은 ‘대정부 소요 방지 및 정보활동을 통한 사회안전 도모’였지만, 국방부는 해당 훈장이 녹화사업을 공적으로 수여된 것으로 판단했다.



경찰청도 5·18 민주화운동 진압 관련 18점, 삼청교육 피해사건 73점, 간첩 재심 무죄 사건 5점 등 경찰관 102명의 정부포상 104점을 취소했다. 포상이 취소된 송동섭 전 전남경찰국장은 5·18 민주화운동 당시 시민을 향한 발포 명령 등 자위권 행사를 주저한 경찰들을 질책한 인물로 알려졌다. 유정방 전 치안본부 대공수사과장과 박원택 전 서울 관악서 계장은 1987년 1월14일 박종철 고문치사 사건에 가담한 경찰관을 축소·은폐해 훈장을 받았지만 이번에 취소됐다.

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