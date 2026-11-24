1980년대 보안사령부의 ‘녹화사업’을 주도한 고 박준병 전 보안사령관과 재심에서 무죄가 확정된 간첩 사건의 수사관들에게 수여된 보국훈장 10점이 취소됐다. 5·18 민주화운동, 삼청교육대 등에 투입된 경찰관들 포상 104점도 함께 취소됐다.
국방부에 따르면 24일 국무회의에서 보안사 녹화사업 및 재심 무죄 간첩사건을 공적으로 불법·부당하게 수훈된 보국훈장 10점에 대한 취소 안건이 의결됐다. 취소 대상은 녹화사업 관련 공적으로 박 전 사령관에게 수여된 보국훈장 통일장 1점과 재심에서 무죄가 확정된 간첩 사건을 수사한 고병천 준위 등 보안사 수사관 7명에게 수여된 보국훈장 9점이다.
녹화사업은 1980년대 초 보안사령부가 군부독재 정권에 저항한 운동권 학생들을 강제 입영시켜 특별 정훈교육을 하고 사상전향을 유도하는 등의 공작을 벌인 사건이다. 박 전 사령관이 받은 보국훈장 통일장은 1984년 7월7일 수여됐다. 당시 공적은 ‘대정부 소요 방지 및 정보활동을 통한 사회안전 도모’였지만, 국방부는 해당 훈장이 녹화사업을 공적으로 수여된 것으로 판단했다.
경찰청도 5·18 민주화운동 진압 관련 18점, 삼청교육 피해사건 73점, 간첩 재심 무죄 사건 5점 등 경찰관 102명의 정부포상 104점을 취소했다. 포상이 취소된 송동섭 전 전남경찰국장은 5·18 민주화운동 당시 시민을 향한 발포 명령 등 자위권 행사를 주저한 경찰들을 질책한 인물로 알려졌다. 유정방 전 치안본부 대공수사과장과 박원택 전 서울 관악서 계장은 1987년 1월14일 박종철 고문치사 사건에 가담한 경찰관을 축소·은폐해 훈장을 받았지만 이번에 취소됐다.
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