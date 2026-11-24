일본 나가사키현 조선소에 강제동원돼 원자폭탄 피폭까지 당한 피해자가 미쓰비시중공업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 최종 승소했다. 소송 제기 7년여 만이다.

용산역광장에 세워진 강제징용노동자상 앞에서 한 시민이 사진을 찍고 있다. 뉴시스

24일 법조계에 따르면 대법원 2부(주심 박영재 대법관)는 고 김한수씨가 미쓰비시중공업을 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심에서 미쓰비시 측 상고를 기각하고, 위자료 1억원과 지연손해금을 지급하라며 원고 일부 승소한 원심을 확정했다.



김씨는 불법적인 식민지배와 침략전쟁 수행에 직결된 반인도적 불법행위로 정신적 고통을 입었다며 2019년 4월 미쓰비시중공업을 상대로 위자료 1억원을 청구하는 소송을 냈다. 김씨는 2심 승소 뒤인 지난해 10월 향년 108세로 별세했다.



쟁점은 김씨의 손해배상 청구권에 대한 소멸시효가 언제부터 진행됐다고 볼 것인지였다.



대법원이 강제동원 피해자의 개인청구권이 한일청구권협정으로 소멸하지 않았다며 처음 파기환송한 2012년 5월24일 판결을 기준으로 삼을지, 이를 확정한 2018년 10월30일 전원합의체 판결을 기준으로 볼지에 따라 1·2심 판단이 엇갈렸다. 1심은 2012년 대법원 선고로 권리행사 장애사유가 해소됐다고 보고 소멸시효가 지났다는 미쓰비시 측 항변을 받아들여 2022년 원고 패소 판결했다. 반면 2심은 2012년 판결 이후에도 국내외 논란이 계속됐고 파기환송 판결로서 권리가 확정적으로 인정된 것도 아니었다며 지난해 5월 1심 판결을 뒤집었다. 2018년 전원합의체 판결 선고로 비로소 사법적 구제 가능성이 확실해졌으므로 2019년 소송 제기는 상당한 기간 내 권리행사에 해당한다고 판단한 것이다. 대법원은 이런 2심 판단이 정당하다고 봤다.

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