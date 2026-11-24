24일 ‘2026 세계금융포럼’에 모인 국회와 정부 주요 인사, 금융권 오피니언 리더들은 한국 경제의 도약을 이끌 핵심 열쇠로 생산적 금융을 한목소리로 강조했다. 첨단기술 중심으로 산업이 재편되는 흐름에 맞춰 부동산과 담보에 묶인 자금을 혁신 산업과 지역으로 돌리고, 이를 뒷받침할 금융 규제와 제도를 개선해야 한다는 데 뜻을 모았다.

24일 ‘2026 세계금융포럼’에서 정치권, 금융당국 주요 인사들이 축사를 하고 있다. 왼쪽부터 남인순 국회부의장, 강민국 국민의힘 의원, 신진창 금융위원회 부위원장의 축사를 대독하는 박민우 증권선물위원회 상임위원. 최상수 기자

이날 포럼에서 축사자들은 금융의 역할 변화를 한목소리로 주문했다. 남인순 국회부의장은 “이제 금융은 자산의 가치를 높이는 데 머무르지 않고 새로운 가치를 만들어내야 한다”며 “부동산과 담보 중심에서 기술과 혁신 중심으로, 수도권에서 지역으로 자금의 흐름을 바꿔야 한다”고 말했다.

남 부의장은 인공지능(AI)과 첨단기술 중심으로 재편되는 세계 경제 속에서 미래 산업 경쟁력을 높이려면 과감하고 장기적인 투자가 필수적이라고 진단했다. 이어 “무엇보다 생산적 금융의 혜택이 일부 대기업과 첨단산업에만 머물러서는 안 된다”며 “중소·벤처기업과 지역의 혁신기업에도 성장의 기회가 주어져야 한다”고 당부했다. 그러면서 투자가 양질의 일자리를 만들고 그 성과가 국민의 삶과 지역 경제에 퍼져야 한다고 덧붙였다.



국민의힘 강민국 의원은 한국 경제의 미래 청사진으로 ‘금융 강국’ 도약을 제시했다. 강 의원은 “사람의 노동력은 8시간 일하고 쉬어야 하는 한계가 있지만, 자본은 24시간 쉬지 않고 움직인다”며 “지속 가능한 동력을 확보하려면 금융 강국으로 나아가야 한다”고 역설했다. 그러면서 금융권이 제 역할을 다할 수 있도록 국회에서 제도 개선에 힘쓰겠다고 약속했다.



금융당국도 AI 같은 첨단전략산업 육성을 위한 대규모·장기 자금 공급 의지를 분명히 했다. 금융위원회 신진창 부위원장은 박민우 증권선물위원회 상임위원이 대독한 축사에서 “정책금융이 마중물 역할을 하고 자본규제 등을 합리화하는 가운데 생산적 금융이 곧 근본적인 경쟁력이라는 공감대가 넓어지고 있다”며 “이런 흐름이 이어지도록 검사·제재 등 금융감독과 규제, 금융권 문화를 지속적으로 점검하고 개선해 나가겠다”고 밝혔다. 그러면서 올해 국민성장펀드가 22조3000억원을 공급하고, 금융권이 7월까지 생산적 금융에 272조원을 투입한 성과를 강조했다.

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