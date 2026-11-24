6·3 지방선거 투표용지 부족사태를 수사하는 선거관리위원회 특별검사팀(특검 이태한)이 선관위 관계자 8명에 대해 처음으로 구속영장을 청구했으나 1명만 구속되면서 선관위 ‘윗선’ 개입 의혹 수사에 차질이 예상된다. 특검팀은 영장 결과에 대해 “납득하기 어려운 결론”이라며 반발했다.

선관위 소속 직원들이 지난 23일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 뉴시스

서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 24일 선거 개표상황표를 은닉하고 위조한 혐의를 받는 시도선관위 소속 직원 이모씨에 대해 “증거 인멸의 염려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 특검팀이 청구한 나머지 7명에 대한 구속영장은 “구속의 필요성 및 상당성을 인정하기 어렵다”며 기각됐다.



앞서 특검팀은 실시간으로 투표율을 허위로 입력하고 투표록을 위·변조한 혐의 등을 적용해 중앙선관위 소속 3명 및 시도선관위 소속 5명 등 8명에 대해 구속영장을 청구했다. 특검팀이 출범 78일 만에 선관위 관계자를 상대로 처음 신병확보에 나선 것이다.



특검팀은 법원이 영장을 대부분 기각하자 “도저히 납득하기 어려운 결론”이라며 “법원은 중앙선관위부터 각 지역선관위로 이어지는 조직적 범행에 대해 구속영장을 일괄 기각한 반면 특정 선관위 관계자의 개표상황표 위조에 대해서만 구속영장을 발부했다”고 밝혔다. 특히 피의자들의 혐의에 대해 “투표자 수 조작은 실시간으로 발표되는 시간대별 통계가 왜곡 공표된 것으로 국민들의 투표 여부 결정에도 영향을 미쳤다”며 “투표록 위·변조 혐의는 그 자료가 진상규명위원회와 국회, 선거소청에도 인용됐다”고 지적했다. 이들의 혐의가 국민 참정권 행사 등에 불신을 초래한 만큼 죄질이 중대하다는 것이다.

특검팀의 첫 신병확보가 대부분 실패로 돌아가며 선관위 상급자를 향한 수사 동력이 떨어질 전망이다.



특검팀은 추가 관계자를 포함해 구속영장 재청구를 검토하겠다는 방침이다. 특검팀은 이날 중앙선관위가 성능 미달에도 불구하고 140억원 상당 선거 장비를 전량 납품하도록 한 의혹과 관련해 투표지 분류기 납품업체 사무실과 임직원들의 주거지 등 5곳을 압수수색했다. 특검팀은 중앙선관위가 개표에 사용되는 2024년형 투표지 분류기 1381대를 납품받는 과정에서 절반 이상이 합격 기준 성능에 미달한다는 검수 결과를 확인했음에도 그대로 합격 처리한 것으로 의심하고 있다.

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