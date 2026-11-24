생성형 인공지능(AI)이 교실을 파고든 건 해외 역시 마찬가지다. 각국은 관련한 가이드라인을 속속 내놓으면서 교실 내 AI 활용에 대한 저마다의 규칙을 만들어가고 있다.



24일 일본 문부과학성이 발표한 생성형 AI 활용 지침을 보면 학생이 AI를 어떻게 활용하는 게 적절하고 적절하지 않은지 사례별로 제시돼 있다. 일례로 학생이 AI가 만든 결과물을 그대로 과제로 내는 것은 교사가 부정행위로 여기고 지도할 수 있다. 보고서 초안을 AI로 보완하거나, 글쓰기 과제 시 AI로 첨삭받는 것은 허용된다. 문부과학성은 “보고서의 초안에서 빠진 관점을 찾는 데 AI를 활용할 수 있다”고 했고, “학생이 쓴 글을 AI가 수정하면 이를 바탕으로 학생이 직접 여러 차례 퇴고한다. 교사는 워드프로세서의 ‘변경 내용 추적’ 기능을 활용해 고쳐 쓴 과정과 결과를 함께 제출하게 할 수 있다”고 각각 명시했다.

사진=게티이미지뱅크

일본이 지침을 처음 내놓은 것은 2023년 7월이다. 이후 내용을 업데이트해 개정안을 2024년 12월 발표했다. 11일에는 조만간 해당 지침을 개정하겠다는 방침을 밝혔다.



호주 뉴사우스웨일스(NSW)주는 생성형 AI의 무분별한 사용을 막기 위해 집에서 하는 과제 비중을 일률적으로 제한했다.



외신에 따르면 NSW주는 올해 9월 발표에서 집에서 해 오는 고교생의 과제 횟수를 과목당 한 번으로 제한한다고 밝혔다. 이 과제의 배점도 해당 과목 평가 점수의 15%를 넘을 수 없다. 이전에는 그간 학교가 과제물의 성적 반영 비중을 자율적으로 정했다. 프루 카 NSW주 교육부 장관은 “교사들이 집에서 한 과제에 AI를 활용했는지 확인하기 매우 어려울 일”이라고 취지를 설명했다.



학년별 생성형 AI 활용 지침을 마련한 국가도 있다.



노르웨이는 올해 6월 학년별 지침을 내놓고, 초등학교 1~7학년(6~13세)은 원칙적 사용 금지, 8~10학년(14~16세)은 교사가 역량을 갖췄다는 전제하에 도입하도록 권고했다. 고등학생(17~19세)은 AI를 활용하는 방법을 배울 수 있도록 했다. 노르웨이는 디지털 기기 보급 정책도 뒤집었다. 노르웨이 수도 오슬로는 2023년 초등학생 한 명당 디지털 기기 한 대를 갖추도록 했는데 최근 이 같은 규정을 없앴다.



프랑스도 올해 6월 초·중·고 대상 지침을 내놨다.



지침에 따르면 초등교육 단계에서는 AI에 관한 기초지식만 익히고, 학생이 직접 생성형 AI는 접하지 않도록 한다. 한국 학제로 중학교 3학년 시기인 4e학년부터 수업 중 학습 목적으로 생성형 AI를 사용할 수 있다. 다만, AI 사용 과정을 교사가 함께해야 하고, 고등학교부터 자율적으로 사용하되 이 역시 교사가 교육 목적으로 정한 범위 안에서 쓰도록 했다. 대원칙으로 ‘교육적 이점이 분명한 경우에만 AI를 사용하라’고 못 박았다.



프랑스 교육부는 교사의 AI 탐지, 이른바 ‘AI 킬러’ 사용도 경계했다. AI를 썼는지 탐지하는 프로그램은 신뢰도가 낮아 학생에 불이익을 줄 수 있다는 것이다. 동시에 AI의 개념부터 가능성, 위험, 한계 등을 함께 지침에 담아 규정했다.

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