우크라이나 전쟁이 5년째 이어지면서 스스로 목숨을 끊은 러시아 군인의 수가 1000명을 넘어섰다는 분석이 나왔다. 65세 미만 사망 원인은 전쟁이 1위였다.



23일(현지시간) 영국 가디언에 따르면 러시아의 우크라이나 전면 침공 이후 자살한 러시아 군인이 1087명에 달한다. 이는 벨라루스 반정부 해커단체와 우크라이나 해커단체가 러시아 연방통계청에서 확보한 자료를 분석한 결과다. 이들 중 최소 614명은 러시아가 점령한 우크라이나 영토나 벨고로드·브랸스크 등 러시아 접경지에서 숨졌다. 전쟁 지역에서 숨진 군인 중 43명은 18∼19세였다.

프리드리히 메르츠 독일 총리(오른쪽)와 마크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장이 23일(현지시간) 독일 베를린의 총리관저에서 열린 기자회견 중 질문에 답하고 있다. 메르츠 총리는 이날 유럽이 러시아와 협상할 준비가 돼 있으며, 곧 우크라이나와 러시아, 유럽 및 미국의 평화 회담이 열릴 것으로 기대한다고 밝혔다. 베를린=로이터연합뉴스

스스로 목숨을 끊은 러시아 군인은 전쟁 첫해인 2022년 50여명에서 2024년 200여명, 지난해 365명으로 늘었다. 사망 신고가 아직 다 반영되지 않은 올해도 300명에 육박했다. 가디언은 일부 사망이 다른 사인으로 기록됐을 가능성이 있어 실제 규모는 더 클 수 있다고 설명했다.



전체 사망자 규모는 72만명에 달했다. 러시아 독립매체 메두자와 메디아조나는 이날 러시아 국가통계청 유출 자료를 상속 등록부 등과 대조해 올해 9월 말까지 우크라이나 전쟁에서 숨진 러시아 군인의 수를 추산했다.



사망증명서 1100만여건 분석에서는 지난해 숨진 65세 미만 남성의 사망원인 중 전쟁이 29%로 가장 큰 비율을 차지했다. 순환기 질환(26%), 사고·폭행 등 외부요인(12%)보다도 높은 것이다.



한편 유럽은 러시아·우크라이나 종전 협상에 참여하겠다는 밝히고 있다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 독일 베를린에서 마르크 뤼터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 만나 유럽이 러시아와 협상할 준비가 돼 있다고 말했다. 그는 우크라이나와 러시아, 유럽, 미국의 안보보좌관급 4자회담이 조만간 열리기를 기대한다며 아랍에미리트(UAE) 아부다비를 후보지로 거론했다.



메르츠 총리는 미국과 이 같은 회담을 추진하기로 뜻을 모았다며 러시아도 응하기를 바란다고 말했다. 이어 종전 이후 우크라이나에 나토의 집단방위 조항인 제5조에 준하는 안전보장이 필요하다고 강조했다. 메르츠 총리의 이 같은 행보는 유럽이 종전 협상에서 배제될 수 있다는 우려가 커진 데 따른 것으로 풀이된다. 뤼터 사무총장은 유럽과 미국, 우크라이나가 긴밀히 조율하고 있다며 러시아가 실제 협상에 나설 의사가 있는지 확인하는 일이 우선이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지