도널드 트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀에 관여했다는 소식에 미국 워싱턴 정가가 술렁이고 있다. 황 CEO의 첨단 인공지능(AI) 반도체의 중국 밀반입 관여 의혹 관련 의회 조사가 진행되기도 전 트럼프 대통령이 사실상 면죄부를 준 것이나 다름없기 때문이다. AI 주도권을 위한 결정으로 분석되지만 트럼프 대통령에게 부메랑이 될 수 있다는 지적이 나온다.

23일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 야당인 민주당이 거세게 반발하고 있다. 내년 1월 회기부터 상·하원에서 다수당 지위를 확보하는 민주당은 이번 사태를 트럼프 행정부와 황 CEO의 유착 의혹, 대중국 안보 위협으로 규정해 의회 차원의 대대적 조사를 준비 중이다. 척 슈머 상원 원내대표는 트럼프 대통령이 국가 안보보다 금전적인 사익을 우선시하고 있다며 “트럼프 행정부와 젠슨 황, 다른 엔비디아 임원들, 금전적 이득을 위해 안보를 팔아넘긴 누구라도 민주당은 (이들의) 불법행위를 조사하기 위해 모든 권한을 행사할 것”이라고 밝혔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 미국 워싱턴 법무부 청사에서 기자회견을 열고 사형제도 강화 방침 등을 발표하고 있다. 이날 전격적으로 이루어진 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 복귀에 트럼프 대통령이 관여한 것으로 알려지며 이해충돌 등의 논란이 제기되고 있다. 워싱턴=AP연합

차기 상원 은행위원장에 내정된 민주당 엘리자베스 워런 매사추세츠 상원의원도 이번 결정이 “무모하다”고 비판하면서 엔비디아 이사회가 미국의 수출통제 규정을 지켰는지에 대해 의회에 답변해야 한다고 촉구했다. 하원 정보위원장에 내정된 민주당 짐 하임스 코네티컷 하원의원은 “엔비디아 이사회는 황 CEO를 복귀시키는 것이 ‘국가안보상 아무런 위험도 초래하지 않는다’고 확신하고 있을지 모르지만, 의회에는 여전히 답변이 필요한 의문들이 남아 있다”고 말했다.

공화당 일각에서도 우려 섞인 목소리가 나오고 있다. 상원 정보위원회·외교위원회 소속이자 조지 W 부시 전 대통령과 가까운 공화당 존 코닌 텍사스 상원의원은 트럼프 대통령과 엔비디아 이사회를 겨냥해 “(황 CEO의 복귀가) 국가안보상 위험이 없다니, 무슨 근거인가”라고 성토했다. 하원 군사위 소속 공화당 돈 베이컨 네브래스카 하원의원은 엔비디아 이사회가 “젠슨 황 없이 앞으로 나아갔어야 했으며, 그를 구하려는 행정부의 이해할 수 없는 열망을 무시했어야 했다”고 주장했다.

트럼프 대통령이 황 CEO 복귀에 직접 개입한 것은 그가 AI 패권 경쟁에 정권의 명운을 걸었기 때문이라는 분석이 나온다. 미국 뉴욕타임스(NYT)는 “젠슨 황의 복귀는 트럼프 대통령이 AI 붐(호황)을 지속시키기 위해 어디까지 할 수 있는지를 보여준다”고 평가했다.

11월 23일(현지시간) 엔비디아 공식 X 계정에 게시된 사진에 젠슨 황 CEO가 엔비디아 캘리포니아 산타클라라 본사로 복귀했을 때 직원들의 환호에 반응하는 모습이 담겨져 있다. AFP연합

그러나 의회 조사 결과에 따라 트럼프 대통령의 이번 행보는 더 큰 비판에 직면할 수 있다. 미 매체 액시오스는 트럼프 대통령이 황 CEO 복귀를 지원한 것이 “공화당에는 골칫거리를, 내년 1월 의회 주도권을 확보하는 민주당에는 새로운 공격 소재를 안겨줬다”고 분석했다.

엔비디아 주식을 보유한 트럼프 대통령이 사기업 의사결정에 개입한 것이 이해충돌이라는 지적도 나온다. 영국 파이낸셜타임스(FT)가 미 정부윤리청 재산공개 자료를 분석한 결과 트럼프 대통령은 지난 9월 말 기준 엔비디아 주식을 최대 37만주 보유한 것으로 추정된다. 그대로 가지고 있다고 가정할 경우 트럼프 대통령은 이날 하루에만 최대 1500만달러(약 201억원) 평가이익을 얻은 셈이 된다.

한편, 미 상무부는 이날 연방 관보를 통해 황 CEO와 내연관계였던 앨리스 황이 임원이었던 싱가포르 기업 메가스피드를 수출통제 명단에 올렸다고 발표했다. 트럼프 행정부의 비호 속에 이 기업에 미국의 첨단기술이 넘어갔다는 의혹이 추가 확산하지 않도록 차단 조치에 나선 것으로 해석된다.

수출통제 명단에 오르면 미국 기업이 해당 기업에 첨단기술 관련 제품을 판매할 때 미국 당국의 허가를 받아야 한다. 미 상무부가 수출통제 명단에 기업을 추가한 것은 2025년 10월 이후 처음이다. 앞서 하워드 러트닉 상무장관이 메가스피드를 수출통제 명단에 올리는 데 주저했다는 의혹이 제기된 바 있다.

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