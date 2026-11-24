“근데 승소 판결 받으면 박나현씨 인생도 승소하는 거 맞나요? 원고가 이렇게까지 지킬 만한 가치가 있는 파트너. 맞습니까?”



칼에 베일 듯 날카롭다. 얼음처럼 차갑다. 하지만 그속에 사람을 향한 온도를 담았다. 드라마 ‘굿파트너’와 주인공 차은경(장나라·사진)가 2년 만에 안방으로 돌아왔다.

사진=SBS 제공

SBS는 지난 20일 금토드라마 ‘굿파트너2’를 첫 방송했다. 2024년 방영한 ‘굿파트너’ 시즌1은 닐슨코리아 기준 전국 최고 시청률 17.7%를 기록했던 법조 드라마다. 변호사 차은경을 중심으로 이혼 사건을 다룬다. 이혼이라는 주제 탓에 범죄 등 각종 사건이 연루된 기존 법조드라마보다 단조롭거나 선정적으로 흘러갈 수 있지만, ‘굿파트너’는 그속에서 가족, 인간관계를 담아내 시청자들의 선택을 받았다.



시청자들을 몰입하게 만드는 중심엔 단연 주인공 장나라가 있다. 시즌1에 이어 ‘국내 톱’ 이혼 변호사로 분한 장나라는 빠르고 날카로운 어투로 법정을 지배한다. 사실을 중심으로 단문으로 치고 나가는 차은경의 대사는 그 자체로 내용에 설득력을 부여한다. 극중 차은경의 변론은 마치 잘 쓴 신문 사설처럼 시청자들에게 고개를 끄덕이게 한다.



차갑기만 해선 성공할 수 없다. 극중 차은경은 이혼 전문 변호사지만, 동시에 시즌1을 통해 이혼을 직접 겪은 여성이기도 하다. 시즌2에선 싱글맘으로 딸을 키우고, 그래서 전작보다 더 의뢰인들의 상황을 이해하고, 변론에 ‘온도’를 더한다. 시즌2 1화에서도 그는 두 번째 이혼을 두려워하는 의뢰인에게 “법정에서 승소하면 인생에서도 승소하는 것이 맞냐”라며 더 행복한 삶을 찾는 것을 원하는지 되묻는다. 장나라는 지난 20일 열린 제작발표회에서 차은경 역에 대해 “전 시즌에서 차은경은 ‘자본주의가 낳은 괴물(성공에만 몰두하는 인물)’ 같았다면, 이번 시즌에서는 조금 더 의뢰인들의 삶과 소송 후의 삶에 귀를 기울인다. 냉정함을 잃지 않고 살리려고 노력했다”고 설명했다.



‘굿 파트너’는 배우자로서 ‘파트너’에 대해서만 그리지 않는다. 완벽할 것 같았던 차은경은 전작에서 신입 변호사 한유리(남지현)를 통해 부족한 면을 채웠고, 시즌2에선 어쏘 변호사로 합류하는 강혜성(김혜윤)이 차은경의 파트너로 등장한다. 지방 소형 로펌에서 거칠게 성장한 강혜성은 투박하지만 투지에 넘친다. ‘선재 업고 튀어’ 등 10대 역할로 자주 분했던 김혜윤에겐 새로운 도전이 될 전망이다.



법조드라마로는 2020년 ‘비밀의 숲2’ 이후 6년 만에 나온 시즌2라는 점에서 시즌1 이상의 성적을 낼 수 있을지 관심사다. 이혼 사건이라는 한정된 주제 속에서 어떻게 달라진 모습을 보여줄 수 있을지에 달렸다. 일단 시즌2의 출발은 나쁘지 않다. ‘굿파트너2’ 1화는 지난 20일 첫 방송에서 시청률 8.2%로 지난 시즌 첫 화(7.8%)보다 높은 수치로 출발했다. 2화는 7.7%로 소폭 하락했지만, tvN ‘100일의거짓말’, KBS2TV ‘문무’ 등 대형 작품들과 승부에서 유의미한 시청률을 지켜냈다.

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