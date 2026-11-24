한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 노원구 불암산아트포레 갤러리에서 열린 전시 「파란:마음으로 그리고, 예술로 꿈꾸다」에서 관람객들이 작품을 감상하고 있다. 파란동그라미사회적협동조합 주관으로 열린 이번 전시에서는 성인 발달장애인 작가 13명과 예룸예술학교 경계선지능 청소년 8명이 참여해 손그림과 컴퓨터 드로잉 작품 50여 점을 선보인다.

파란동그라미사회적협동조합은 발달장애인의 일자리 창출과 자립을 지원하기 위해 2017년 11월 발달장애인 부모들이 설립한 노원구 소재 사회적협동조합으로 발달장애인 작가의 그림을 활용한 디자인 상품 개발과 카페·베이커리 운영을 통해 발달장애인에게 일할 기회를 제공하고 있다. 전시는 12월 6일까지 열린다.

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