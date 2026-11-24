생성형 인공지능(AI)으로 만든 보컬을 쓴 곡이 국내 음원 차트 정상에 오른 가운데 한국대중음악산업협회가 24일 AI 음악 정책 수립을 위한 3대 원칙을 발표했다.



협회는 지난 9월 AI 워킹그룹에 참여한 회원사 20곳을 대상으로 실시한 설문조사를 바탕으로 원칙을 마련했다.

이는 AI로 제작한 ‘꿈꾸던 어른이 되었나요’(사진)가 지난 13일 멜론 ‘톱 100’ 1위에 오르는 등 AI음원의 존재감이 커진 데 따른 것으로 풀이된다. 이 노래는 작사와 프로듀싱은 사람이 했지만, 보컬은 생성형 음악 AI 수노(SUNO)로 만들어졌다.



이번 설문조사엔 총 14개 기업이 응답했는데, 응답 기업들은 모두 퍼블리시티권(널리 알려진 사람의 성명?초상?음성 등을 허락 없이 상업적으로 이용하지 못하게 하는 권리) 보호 조치 강화가 필요하다고 답했다고 밝혔다. 이번 응답사들의 2025년 써클차트 기준 연간 톱100 앨범 판매량 점유율은 83.4%(소속 레이블 포함)에 달한다.



응답 기업들은 창작물이 AI에 활용되는 데 대해 “사전허락과 협의된 대가를 원칙으로 해야 한다”는 점을 분명히 했다. 기업들은 외부 생성형 AI 학습을 위해 조건 없이 텍스트?데이터 마이닝(TDM)을 진행한 것을 면책하는 규정 도입에 모두 찬성하지 않았다. 음악을 먼저 사용하고 나중에 보상하는 ‘선 사용?후 보상’ 방식에 적극 참여하겠다는 기업은 한 군데도 없었다.



대음협은 설문조사 결과를 바탕으로 AI 시대 음악산업 보호를 위해 책임 있는 AI 학습, 아티스트 권리 보호, 공정한 유통?정산을 3대 원칙으로 제시했다. 특히 유통, 정산과 관련해선 “AI 단순 생성 음원과 AI 보조 음원을 구분하고, 단순 생성 음원에 있어 AI 활용 정보의 표시와 기만적 유통 행위 방지 등을 위한 합리적인 기준을 마련해야 한다”며 “AI 음원의 대량 공급과 부정 재생으로 기존 권리자의 정산 몫이 부당하게 감소하지 않도록 공정한 기준을 마련해 나가야 한다”고 강조했다. 대음협은 연내 회원사 워킹그룹을 통해 세부적인 정책 합의안을 마련하고, 정부·국회 및 음악 권리자 단체와 협의를 추진할 예정이다.

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