프로야구 두산이 내년 한국시리즈 우승을 위한 승부수를 던졌다. 토종 에이스 곽빈이 2027시즌을 마치고 포스팅을 통해 미국 메이저리그(MLB) 진출을 추진할 것으로 보이는 가운데, 곽빈을 보유하고 있을 때 우승을 하기 위해 빅리그 풀타임 선발 투수 출신의 좌완 외인 호세 수아레즈(28)와 계약했다. 같은 좌완인 잭 로그보다는 포심 구속이 5km는 더 빠른 투수다.

두산은 24일 “호세 수아레즈와 계약금 12만5000달러, 연봉 87만5000달러 등 총액 100만달러에 계약했다”고 밝혔다.

1998년생 베네수엘라 출신의 수아레즈는 2014년 국제 아마추어 자유계약으로 로스앤젤레스(LA) 에인절스에 입단하며 프로 생활을 시작했다. 신장 178cm·체중 102kg의 신체조건으로, 투수치고는 다소 작은 신장이다.

2019년 에인절스 유니폼을 입고 빅리그 마운드에 데뷔한 수아레즈는 2021년과 2022년에 각각 23경기(14선발), 22경기(20선발) 등판에 나서며 에인절스 선발 마운드의 핵심 역할을 했다. 2021년 8승8패 평균자책점 3.75, 2022년 8승8패 3.96을 기록하며 나름의 전성기를 보냈다. MLB 통산 성적은 8시즌 151경기 457.1이닝 23승33패3홀드1세이브, 평균자책점(ERA) 5.37이다.

2023년부터 빅리그에서 존재감이 희미해진 수아레즈는 올해는 애틀랜타 브레이브스에서 시작해 시애틀 매리너스, 애슬레틱스까지 3개 팀에서 뛰었다. 2026시즌엔 45경기에 등판해 1승4패 3홀드 1세이브 평균자책점 5.87로 그다지 좋은 성적은 거두지 못했다.

빅리그에서는 스터프가 아쉽지만, KBO리그에서는 충분히 통할 수 있을 것이라는 판단 하에 두산이 100만 달러를 꾹꾹 눌러담아 영입했다. 두산은 “수아레즈는 최고 154km·평균 149km의 속구에 체인지업, 슬라이더, 커브를 두루 갖춘 좌완이다. 투구 밸런스와 디셉션(숨김 동작) 모두 준수한 완성형 투수로, KBO리그 좌완 최상급 구속에 수준 높은 변화구를 앞세워 좋은 활약을 보여줄 것으로 기대한다”고 밝혔다.

두산의 설명대로 올해 수아레즈는 포심 패스트볼의 평균 구속이 92.7마일(약 149.2km, 출처 베이스볼 서번트)로 150km에 육박했다. 물론 45경기에서 선발 등판은 딱 2경기에 불과했기에 5이닝 이상 소화해야 하는 선발로 나서면 평균 구속은 140km 중반대로 떨어질 가능성도 있다. 다만 수아레즈는 올 시즌 포심 구사율이 36.3%로 26.2%의 슬라이더, 24.1%의 체인지업의 위력이 KBO리그에서의 성패를 가를 것으로 보인다. 좌타자를 상대로는 스위퍼성의 슬라이더, 우타자를 상대로는 체인지업을 주로 위닝샷으로 활용한다. 올해 피OPS도 좌타자 상대로는 0.657로 수준급이었지만, 우타자 피OPS가 0.950에 달했다. 결국 체인지업의 완성도와 무브먼트에 따라 2027시즌 두산 마운드의 외인 에이스가 될 수도, 아니면 평범한 외인이 될 수도 있을 것으로 보인다.

수아레즈는 “KBO리그의 뜨거운 열기를 느낄 수 있어 영광이다. 나를 믿고 계약한 두산베어스의 기대에 부응하겠다는 생각뿐이다. 팀이 우승하는 데 보탬이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 다짐했다.

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