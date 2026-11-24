22일 전남광주통합특별시 목포시에서 열린 ‘2026 김대중마라톤대회’에 참가한 대학생 A(10대·남자)씨가 10㎞코스를 완주한 후 쓰러져 숨지는 사고가 발생했다.

A씨는 이날 목포종합경기장을 출발해 목포 주요 도심과 해안 구간을 달린 뒤 경기장으로 돌아와 완주했다. 특별한 지병이 없었던 A씨는 완주 직후인 오전 11시30분쯤 갑작스러운 경련 증세를 보이며 쓰러져 자체 구급대로 인근 병원으로 이송됐으나 숨졌다.

사진=게티이미지뱅크 제공

A씨의 사망원인은 급성 폐부종이다. 폐부종은 폐 조직이나 폐포에 체액이 비정상적으로 쌓이는 질환이다. 폐포는 산소와 이산화탄소를 교환하는 역할을 하는데, 이곳에 체액이 차면 산소가 혈액으로 제대로 전달되지 못한다. 심하면 저산소증이나 호흡부전으로 이어질 수 있다.

폐부종은 발생 원인에 따라 심인성과 비심인성으로 나뉜다. 심인성은 심장이 혈액을 제대로 내보내지 못해 폐혈관의 압력이 높아지면서 발생한다. 심부전이나 심근경색, 심장판막질환 등이 주요 원인이다. 비심인성은 폐 손상이나 감염, 패혈증 등이 원인이며 신장 기능 저하로 체내 수분 조절에 문제가 생겼을 때도 나타날 수 있다.

주요 증상은 호흡곤란과 기침, 가슴 답답함 등이다. 상태가 심해지면 가만히 있어도 숨쉬기 어렵고 거품이 섞인 분홍빛 가래가 나오기도 한다. 입술이나 피부가 파랗게 변하는 청색증도 나타날 수 있다.

급성 폐부종은 증상이 빠르게 악화할 수 있어 주의해야 한다. 갑자기 숨이 차거나 가슴 통증이 나타나면 단순한 운동 후 피로로 넘기지 말고 즉시 119에 신고하거나 응급실을 찾아야 한다.

진단에는 흉부 엑스레이와 혈액검사, 심장초음파 등이 활용된다. 치료는 원인과 환자 상태에 따라 산소 공급과 호흡 보조, 이뇨제 등 약물치료를 시행한다.

마라톤 등 강도 높은 운동을 할 때는 자신의 체력에 맞춰 무리하지 않는 것이 중요하다고 전문가들은 조언한다. 전남광주통합시 한 전문의는 “운동 중 평소와 다른 호흡곤란이나 가슴 통증, 어지럼증이 나타나면 즉시 운동을 멈춰야 한다”며 “심장이나 신장 질환이 있다면 평소 건강 상태를 살피고 운동 강도에도 신경 써야 한다”고 강조했다.

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