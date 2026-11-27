키 163㎝, 몸무게 55㎏의 ‘돌격대장’ 황유민. 분유로 체중을 지키며 미국 장타자들과 맞서고 있다. 황유민 SNS 캡처

대회 날 저녁, 컵에 우유를 붓고 분유 네 스푼을 탄다. 연습 라운드가 있는 날엔 아침에도 한 잔. 미국으로 떠날 때 짐가방에 먼저 챙긴 것도 한국 분유였다.

스포츠계엔 ‘분유 버프’라는 말이 있다. 아이가 생긴 선수가 분윳값을 벌려고 펄펄 난다는 얘기다. 이 선수에겐 아이가 없다. 분유는 직접 먹는다.

키 163㎝, 몸무게 55㎏. 크지 않은 체구로 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 자신보다 20~30m를 더 치는 선수들과 붙었다. 핀이 보이면 돌아가는 법이 없어 붙은 별명은 ‘돌격대장’이다. 황유민(23)의 이야기다.

아빠 따라 시작한 골프

시작은 우연이었다. 초등학교 4학년 때 아버지가 실내 연습장에 데려갔다. 딸아이가 할 게 없어 보여서. 5학년 2학기에 처음 나간 대회에서 평소 100타 안팎을 치던 아이가 86타를 적어 냈다. 경기가 끝나자마자 아빠에게 전화를 걸었다. “골프 선수가 되겠다”고.

처음부터 멀리 치는 선수는 아니었다. 중학교 3학년 때 출전한 한 대회에서 황유민은 5번 아이언을 꺼내 들었다. 같은 조 고등학생 언니들은 피칭 웨지를 잡았다. 그만큼 비거리 차이가 났다. 언니들이 짧은 클럽으로 가볍게 올린 공은 그린 위에 딱 멈춰 섰다. 반면 황유민의 공은 그린을 맞고 굴러 나갔다. 이대로는 최고가 될 수 없겠다고 생각했다.

그길로 비거리 전문 코치를 찾아갔다. 첫마디가 이랬다.

“이번 시즌 망해도 되니까 거리를 20m만 늘려 주세요.”

가벼운 스틱으로 빈 스윙을 세게, 또 세게 휘둘렀다. 순발력 훈련도 따라 했다. 거리는 30m 넘게 늘었다.

비밀은 하체였다. 어깨와 상체는 왜소해 보여도 하체가 단단하다. 드라이버를 칠 때면 바닥을 꾹 누른 뒤 그 힘으로 점프하는 듯한 동작이 나온다. 땅을 밟아 힘을 끌어올리는, 이른바 지면반력 스윙이다. 그렇게 늘린 비거리를 앞세워 국가대표를 거쳐 세계 아마추어 랭킹 3위까지 올랐다.

황유민이 2025년 10월 LPGA 투어 롯데 챔피언십 우승 뒤 환하게 웃고 있다. 황유민 SNS 캡처

분유 먹기 시작한 스무 살

분유는 프로가 되고 나서야 등장했다. 2023년 한국여자프로골프(KLPGA) 1부 투어에 데뷔해 한 달 반을 뛰자 몸무게가 3㎏ 빠졌다. 원래 살이 잘 안 찌는 체질이다. 단백질 셰이크는 소용이 없었다. 그때 트레이너가 권한 게 분유였다. 처음엔 거부감이 컸다. 물에 타 먹다가 우유에 타 보니 맛있었다. 체중이 잡혔다.

그해 7월엔 첫 우승을 거뒀다. 쉬는 법은 몰랐다. 우승 다음 날 대상포진에 걸리고도 연습장에 나왔다.

이듬해 국내 개막전에선 키 170㎝가 넘는 장타자들과 한 조로 묶였다. 장타자치고는 아담한 체구였지만, 평균 250야드가 넘는 드라이버샷을 날리며 그들을 하나씩 제치고 정상에 올랐다.

2025년 10월 하와이에선 사고를 쳤다. 메인 후원사 롯데의 초청으로 나선 LPGA 투어 롯데 챔피언십 최종일, 마지막 4개 홀 연속 버디로 역전 우승했다. 끝까지 우승을 다툰 상대는 김효주였다. 초등학생 때부터 좋아했고 지금도 “제일 좋아하는 선수”로 꼽는 선배다.

20~30m 더 치는 장타자들 사이에서

한국에선 장타자였지만 미국에선 달랐다.

출발은 좋았다. 우승자만 나서는 개막전에서 공동 5위에 올랐고 신인상 경쟁에서도 선두를 달렸다. 하지만 여름이 되자 두 대회 연속 컷 탈락했다. 일본의 하라 에리카에게 신인상 선두도 내줬다.

지난 7월 국내 대회에 잠시 돌아온 황유민은 미국 선수들이 얼마나 멀리 치느냐는 질문을 받았다.

“나보다 20~30m는 더 멀리 치는 것 같다.”

조급해하진 않았다. 오히려 연습량을 조절했다. 미국 전역을 오가는 긴 시즌을 버티려면 체력이 먼저라는 판단이었다.

신인상 순위표도 들여다보지 않았다. 시즌 중에도 그는 “신인상 랭킹은 한 번도 본 적이 없다. 올해 꼭 우승을 하는 것이 목표”라고 했다.

신인상은 결국 하라에게 돌아갔다. 황유민은 LPGA 투어 정식 회원으로 맞은 첫 시즌에 우승컵을 추가하지 못했다. 그래도 시즌 최종전 마지막 날 5개 홀 연속 버디를 몰아치며 ‘돌격대장’다운 마무리를 했다.

5번 아이언을 잡던 중학생은 20m를 늘려 달라고 했고, 30m를 늘렸다. 지금 미국 장타자들과의 차이도 20~30m다.

한 번 메워 본 거리다.

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