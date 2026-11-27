LPGA 우승으로 미국 직행…다시 만난 비거리의 벽
대회 날 저녁, 컵에 우유를 붓고 분유 네 스푼을 탄다. 연습 라운드가 있는 날엔 아침에도 한 잔. 미국으로 떠날 때 짐가방에 먼저 챙긴 것도 한국 분유였다.
스포츠계엔 ‘분유 버프’라는 말이 있다. 아이가 생긴 선수가 분윳값을 벌려고 펄펄 난다는 얘기다. 이 선수에겐 아이가 없다. 분유는 직접 먹는다.
키 163㎝, 몸무게 55㎏. 크지 않은 체구로 올해 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 자신보다 20~30m를 더 치는 선수들과 붙었다. 핀이 보이면 돌아가는 법이 없어 붙은 별명은 ‘돌격대장’이다. 황유민(23)의 이야기다.
아빠 따라 시작한 골프
시작은 우연이었다. 초등학교 4학년 때 아버지가 실내 연습장에 데려갔다. 딸아이가 할 게 없어 보여서. 5학년 2학기에 처음 나간 대회에서 평소 100타 안팎을 치던 아이가 86타를 적어 냈다. 경기가 끝나자마자 아빠에게 전화를 걸었다. “골프 선수가 되겠다”고.
처음부터 멀리 치는 선수는 아니었다. 중학교 3학년 때 출전한 한 대회에서 황유민은 5번 아이언을 꺼내 들었다. 같은 조 고등학생 언니들은 피칭 웨지를 잡았다. 그만큼 비거리 차이가 났다. 언니들이 짧은 클럽으로 가볍게 올린 공은 그린 위에 딱 멈춰 섰다. 반면 황유민의 공은 그린을 맞고 굴러 나갔다. 이대로는 최고가 될 수 없겠다고 생각했다.
그길로 비거리 전문 코치를 찾아갔다. 첫마디가 이랬다.
“이번 시즌 망해도 되니까 거리를 20m만 늘려 주세요.”
가벼운 스틱으로 빈 스윙을 세게, 또 세게 휘둘렀다. 순발력 훈련도 따라 했다. 거리는 30m 넘게 늘었다.
비밀은 하체였다. 어깨와 상체는 왜소해 보여도 하체가 단단하다. 드라이버를 칠 때면 바닥을 꾹 누른 뒤 그 힘으로 점프하는 듯한 동작이 나온다. 땅을 밟아 힘을 끌어올리는, 이른바 지면반력 스윙이다. 그렇게 늘린 비거리를 앞세워 국가대표를 거쳐 세계 아마추어 랭킹 3위까지 올랐다.
분유 먹기 시작한 스무 살
분유는 프로가 되고 나서야 등장했다. 2023년 한국여자프로골프(KLPGA) 1부 투어에 데뷔해 한 달 반을 뛰자 몸무게가 3㎏ 빠졌다. 원래 살이 잘 안 찌는 체질이다. 단백질 셰이크는 소용이 없었다. 그때 트레이너가 권한 게 분유였다. 처음엔 거부감이 컸다. 물에 타 먹다가 우유에 타 보니 맛있었다. 체중이 잡혔다.
그해 7월엔 첫 우승을 거뒀다. 쉬는 법은 몰랐다. 우승 다음 날 대상포진에 걸리고도 연습장에 나왔다.
이듬해 국내 개막전에선 키 170㎝가 넘는 장타자들과 한 조로 묶였다. 장타자치고는 아담한 체구였지만, 평균 250야드가 넘는 드라이버샷을 날리며 그들을 하나씩 제치고 정상에 올랐다.
2025년 10월 하와이에선 사고를 쳤다. 메인 후원사 롯데의 초청으로 나선 LPGA 투어 롯데 챔피언십 최종일, 마지막 4개 홀 연속 버디로 역전 우승했다. 끝까지 우승을 다툰 상대는 김효주였다. 초등학생 때부터 좋아했고 지금도 “제일 좋아하는 선수”로 꼽는 선배다.
20~30m 더 치는 장타자들 사이에서
한국에선 장타자였지만 미국에선 달랐다.
출발은 좋았다. 우승자만 나서는 개막전에서 공동 5위에 올랐고 신인상 경쟁에서도 선두를 달렸다. 하지만 여름이 되자 두 대회 연속 컷 탈락했다. 일본의 하라 에리카에게 신인상 선두도 내줬다.
지난 7월 국내 대회에 잠시 돌아온 황유민은 미국 선수들이 얼마나 멀리 치느냐는 질문을 받았다.
“나보다 20~30m는 더 멀리 치는 것 같다.”
조급해하진 않았다. 오히려 연습량을 조절했다. 미국 전역을 오가는 긴 시즌을 버티려면 체력이 먼저라는 판단이었다.
신인상 순위표도 들여다보지 않았다. 시즌 중에도 그는 “신인상 랭킹은 한 번도 본 적이 없다. 올해 꼭 우승을 하는 것이 목표”라고 했다.
신인상은 결국 하라에게 돌아갔다. 황유민은 LPGA 투어 정식 회원으로 맞은 첫 시즌에 우승컵을 추가하지 못했다. 그래도 시즌 최종전 마지막 날 5개 홀 연속 버디를 몰아치며 ‘돌격대장’다운 마무리를 했다.
5번 아이언을 잡던 중학생은 20m를 늘려 달라고 했고, 30m를 늘렸다. 지금 미국 장타자들과의 차이도 20~30m다.
한 번 메워 본 거리다.
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