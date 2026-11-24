윤건영 충북도교육감이 정부의 지방교육재정교부금 개편 움직임에 대응해 전국 시·도교육감들이 마련한 ‘지방교육재정 상생안’의 조속한 입법을 촉구하고 나섰다.

윤건영 충북도교육감이 24일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 정부의 지방교육재정교부금 개편안에 대응한 ‘지방교육재정 상생안’의 조속한 입법을 촉구하며 1인 시위를 하고 있다. 충북교육청 제공

윤 교육감은 24일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 지방교육재정의 안정적 확보를 요구하는 1인 시위를 벌였다. 이번 시위는 정부의 교부금 축소·개편안에 맞서 대한민국교육감협의회가 공동 추진 중인 릴레이 시위의 일환이다.

앞서 교육감협의회는 지난 4일 세수 변동에 따른 재정 위험을 국가와 교육청이 분담하는 내용의 상생안을 제안했다. 상생안은 현행 교부금의 내국세 연동률(20.79%)을 유지하되, 내국세가 전년 대비 5%를 초과해 증가하면 초과분의 3분의 2를 ‘국가 미래대응기금’에 출연하고, 반대로 5%를 초과해 감소하면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하도록 하는 완충 장치를 담고 있다. 이와 함께 2026년분까지 종전 규정에 따른 미정산분 11조7000억 원을 법률에 명시하고 미래대응기금 내 ‘교육·인재 계정’ 신설 및 기금 운용위원회에 교육감협의체 추천 위원을 참여시키는 내용도 포함됐다.

그간 재정 당국은 학령인구 급감에 따른 교부금 구조 개편의 필요성을 강조해 온 반면 교육계는 최근 이어진 대규모 세수 결손으로 일선 학교 현장의 사업이 위축되는 등 재정 불안정성이 심화했다고 맞서왔다. 교육감협의회가 세수 호황기 초과분의 상당 부분을 국가 기금으로 환원하는 타협안을 제시한 만큼 향후 국회 예산·법안 심사 과정에서 미정산분 법제화 및 기금 용처 등을 둘러싼 정부와 교육계 간 논의가 본격화할 전망이다.

윤 교육감은 이날 시위에서 “학생 수가 줄어든다고 교육에 필요한 재정까지 줄어드는 것은 아니다”라며 “학령인구 감소만을 기준으로 교육재정을 축소해서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “충북은 지역 간 교육격차 해소와 농산촌 소규모학교 교육 여건 개선, 기초학력 보장, 노후 시설 개선 등에 지속적인 투자가 필요하다”며 “지방교육재정 상생안 입법을 위한 국회와 정부의 책임 있는 결단을 촉구한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지