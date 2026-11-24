도깨비 요술잔. (따리몽땅 제공)

한국 도깨비 설화를 바탕으로 한 캐릭터 브랜드 ‘따리몽땅’이 도자 제품 2종을 선보였다. 브랜드를 운영하는 투즈디자인스튜디오는 핸드메이드 도자 잔 ‘도깨비 요술잔’과 도자 오브제 ‘도깨비터 명함홀더’를 공개했다.

두 제품은 도깨비와 복을 소재로 제품의 디자인과 의미를 구성했다.

‘도깨비 요술잔’은 달항아리에서 영감을 받은 둥근 실루엣이 특징이다. 밑면을 반구 형태로 설계해 오뚝이처럼 흔들리지만 쉽게 넘어지지 않는다. 잔을 팽이처럼 돌리면 안에 담긴 음료가 섞이도록 설계했다. 잔의 두께도 얇게 제작했다. 디자인은 투즈디자인스튜디오가 직접 맡았으며, 제작은 국내 도예가가 수작업으로 진행한다.

잔 앞면에는 재물운과 금전운을 상징하는 도깨비 ‘따리보씨’의 얼굴을, 뒷면에는 풍요를 뜻하는 도깨비불 모양의 꼬리를 양각으로 새겼다. 달항아리 형태에 재물과 풍요를 상징하는 요소를 결합했다.

도깨비터 명함홀더. (따리몽땅 제공)

‘도깨비터 명함홀더’는 장사가 잘되는 명당을 뜻하는 ‘도깨비터’에서 이름을 따왔다. 사업운과 재물운을 맡은 따리보씨가 자리 잡은 곳에 좋은 기운이 머문다는 이야기를 바탕으로, 가게 카운터나 사무실 책상 위에 놓을 수 있는 명함홀더로 기획됐다.

방석 위에 앉아 있는 따리보씨를 입체 도자로 빚고 명함을 꽂을 수 있도록 제작했다.

따리몽땅은 예부터 보자기에 물건을 싸두면 복을 간직할 수 있다고 여긴 속신에서 착안한 ‘보따리도깨비’를 내세운 브랜드다. 각 도깨비가 재물·성공·평안·인연 등 서로 다른 복을 전한다는 이야기를 캐릭터 상품과 콘텐츠로 풀어왔다. 2024년 문화체육관광부 ‘우수문화상품(K-RIBBON)’ 문화콘텐츠 부문에 지정됐으며, 2025년에는 ‘인천광역시 문화상’을 문화콘텐츠 분야에서 수상했다.

투즈디자인스튜디오 관계자는 “도깨비 요술잔과 도깨비터 명함홀더는 각각 ‘마시는 순간’과 ‘일하는 공간’에 복의 의미를 더하는 제품”이라며 “앞으로도 한국 도깨비와 전통문화가 지닌 이야기와 상징을 현대적인 디자인과 실용적인 상품에 담아, 따리몽땅만의 ‘복을 전하는 선물’을 꾸준히 선보이겠다”고 말했다.

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