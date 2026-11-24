이용철 법무부 장관 후보자가 국회 인사청문회에서 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각이 없다면서도 이재명 대통령 형사사건 공소 취소를 지휘할지에 대해선 즉답을 피했다.

이 후보자는 24일 국회 법제사법위원회의 청문회에서 국민의힘 주진우 의원으로부터 이 대통령 공소 취소를 지휘할 생각이 있는지 질문받자 “저는 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 생각은 없다”고 답변했다. 또 “공소 취소는 제가 하는 게 아니고 검사가 하는 것”이라고 했다. 다만 “이러한 예단을 가지고 전제한 가정적 질문을 드리는 것은 적절치 않다고 생각한다”며 유보적 입장을 보였다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 뉴스1

이 후보자의 이같은 답변에 대해 주진우 의원은 “공소 취소하겠다는 말로 들린다”며 “정성호 전 법무부 장관 입장에서 많이 후퇴한 것”이라고 꼬집었다. 정 전 장관은 재직 당시 공소 취소를 지휘할 의향이 있느냐는 질문에 “법무부나 저는 공소 취소 관련 어떤 검토도 한 바 없다”고 답변했다.

주 의원이 “특정 개인을 위해서 공소 취소하지 않겠다, 이 말 한마디 하기가 그렇게 어려운가”라고 재차 캐묻자 이 후보자는 “아까 말씀드린 것처럼 저는 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권 행사는 하지 않겠다”는 답변을 반복했다. 청문회 준비 과정에서 이 대통령 공소취소를 지휘할 것인지 묻는 질문에 “현재는 국민적 의혹이 제기된 사건들에 대한 진상규명에 집중할 때”, “나머지는 법과 원칙에 따라야 한다는 것이 기본적인 입장”이라고 답변한 것에서 크게 벗어나지 않는 내용이다.

이 후보자는 이 대통령과 과거 같은 로펌에서 함께 근무했고 이 대통령이 성남시장이던 시기 성남시 산하 성남산업진흥재단 대표이사를 맡는 등 오랜 세워 친분을 맺었으나 ‘측근’은 아니라고 선을 그었다.

‘이재명 대통령이 보은 인사를 통해 공소취소를 하려 한다’는 국민의힘 곽규택 의원 지적에도 “제가 (청와대) 법무비서관으로 있는 동안 검찰개혁 관련 사회적 의제화에 가장 먼저 착수했다”며 반박했다.

이 후보자는 “당시에 검찰개혁의 방향성에 관해서 논했던 많은 부분이 지금 시점에 다 이뤄진 것”이라며 “사법개혁위원회 간사로도 참여해서 사법개혁 관련된 지금 이뤄지는 매우 선진적 제도들을 그 당시 대부분 성안하고 이후 정책적으로 실현시키는 일들을 많이 해왔다”고 주장했다.

과거 성남산업진흥재단 대표 시절 직원을 감봉 처분하는 과정에서 근로기준법을 위반해 벌금형 선고유예를 받은 점, 변호사 휴업 신고 없이 공직을 겸한 점 등 개인적인 문제들에 대해서는 고개를 숙였다. 이 후보자는 “이런저런 법규에 대해서 아주 완벽하게 처리하지 않은 여러 가지 잘못에 대해서 매우 송구스럽게 생각한다”고 말했다.

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