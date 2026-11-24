정부가 삼성물산, SK에코플랜트 등과 민관합동 협의체를 꾸려 건설 전문인력 양성에 나선다. 대규모 반도체 공장 건설로 숙련 인력 수요가 늘어나는데, 주택 건설현장 인력 부족도 심화할 수 있다는 우려에서다.

24일 국토교통부에 따르면 김이탁 국토부 제1차관은 이날 오전 서울 국토발전전시관에서 삼성물산, SK에코플랜트, 삼성전자, SK하이닉스, 한국토지주택공사(LH) 등과 간담회를 열고 건설현장의 인력 수급 문제와 지원 방안을 논의했다.

김이탁 국토교통부 제1차관이 24일 서울 국토발전전시관에서 열린 건설업계 간담회에서 건설인력 수급 문제와 지원 방안에 대해 발언하고 있다. 국토교통부 제공

건설업계 관계자들은 대규모 반도체 공장 건설이 본격화하면서 2030년까지 건설인력 수요가 26만명 이상 늘어날 것으로 전망했다. 특히 반도체 공장 건설은 일반 건설공사보다 높은 숙련도가 필요해 배관·용접·덕트 분야의 인력 확보가 어려울 것으로 봤다. 정밀배관 작업만 해도 1∼2년 이상의 현장 경험과 교육이 필요하다는 설명이다. 또 자체 교육에 따른 인력 유출 문제를 들어 정부 차원의 교육 지원과 채용정보 체계 구축, 근로자 주거환경 개선을 건의했다.

주택 건설현장의 인력 확보도 과제로 꼽혔다. 정부가 2030년까지 수도권에서 150만가구 이상 착공을 추진하는 가운데 기존 건설인력이 반도체 공장 건설현장으로 이동할 가능성이 있어서다. 지난달 말 기준 국내 건설기능인 중 50대 이상 비중은 62.9%에 달하는 반면 20∼30대는 18%에 그치는 등 젊은층의 신규 유입도 부족하다.

국토부는 1차관 주재로 민관합동 건설 전문인력 협의체를 운영하기로 했다. 반도체 공장 건설현장에 필요한 인력을 제때 공급할 수 있도록 업계와 함께 전문 교육 프로그램을 마련할 방침이다. 주택 건설 분야에서도 직종별 교육을 강화하고, 현재 일하지 않는 건설기능인과 퇴직군인 등이 현장에서 일할 수 있도록 지원할 계획이다.

김 차관은 “앞으로 현장에서 필요한 지원방안을 관계기관과 함께 논의하고 민관합동 건설 전문인력 협의체를 통해 구체적인 해결책이 제시될 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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