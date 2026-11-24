영포티를 묘사한 가상 이미지. 사진=AI 생성

가을·겨울(FW) 옷차림이 바뀌는 이맘때 온라인에서는 40대가 입지 말아야 할 옷과 가지 말아야 할 곳을 꼽은 이른바 ‘영포티(young forty) 금지 목록’이 퍼지고 있다. 아이폰과 테슬라에 쏠리던 ‘영포티’ 조롱의 대상이 백화점과 동네로까지 늘어난 것이다.

하지만 조롱받는 40대, 그중에서도 40대 남성은 성·연령대를 통틀어 임금 중위소득이 가장 높은 것으로 나타났다. 소비 시장에서도 40대는 유행을 키우는 ‘큰손’이다. 유통업계가 ‘영포티’ 비하를 마냥 웃어넘기기 어려운 이유다.

24일 국가데이터처에 따르면 ‘2024년 임금근로일자리 소득(보수) 결과’ 그해 12월 기준 40대 남성 임금근로자의 월평균 소득은 544만원으로 1년 전보다 21만원(4.0%) 늘었다. 전체 임금근로자 평균(375만원)의 1.45배, 20대 남성(286만원)의 1.9배다.

평균소득은 50대 남성(548만원)이 근소하게 앞섰다. 하지만 소득 순으로 줄을 세웠을 때 한가운데 값인 중위소득은 40대 남성이 469만원으로, 성별과 10세 단위 연령대로 나눈 집단 가운데 가장 높았다.

50대 남성(425만원)보다 44만원 많다. 중위소득은 소수 고소득자에 흔들리지 않는 만큼, 40대 남성의 ‘보통 월급’이 가장 많은 것이다.

◆ 번 돈도, 쌓은 자산도 많은 40대 가구

가구 단위로 넓혀 봐도 40대의 경제력은 두드러진다. 국가데이터처의 ‘2025년 가계금융복지조사’에서 가구주가 40대인 가구의 2024년 평균 경상소득은 9333만원으로 전체 가구 평균(7427만원)을 크게 웃돌았다. 50대 가구(9416만원)와 함께 소득이 가장 많은 축이다.

올해 3월 말 기준 40대 가구의 평균 자산은 6억2714만원으로 1년 새 7.7% 늘었다. 이 가운데 금융자산은 1억6401만원이다.

◆ 후드티·유니클로·성수동은 안 된다고?

그런데 올겨울 40대의 옷차림에는 뜻밖의 ‘제약’이 붙었다. 지난주부터 여러 온라인 커뮤니티에 ‘40대 이상 금지 목록’이라는 게시물이 잇따라 올라왔다.

목록에는 △후드티 △미니스커트 △더현대 서울 △성수동 방문 △크록스·어그 부츠 △유니클로 △아이폰 △에코백이 40대에게 ‘금지’된 항목으로 올랐다. 입는 옷과 신발, 쓰는 휴대전화, 가는 백화점과 동네까지 한꺼번에 묶은 것이다.

지난 22일 한 커뮤니티에 “여기도 40대 금지 사항이 늘어나면서 2∼30대와 대립중”이라는 글과 함께 올라온 게시물은 23일 기준 조회수 61만회를 넘겼고 댓글도 570여개가 달렸다.

◆ 아이폰·테슬라 이어 더 길어진 목록

영포티를 겨냥한 목록은 이번이 처음이 아니다. 지난해 9월 아이폰17이 국내에 출시되자 온라인에는 ‘아이폰17은 영포티들의 필수템’ 같은 글이 올라왔다.

올해 1월에는 외신이 스투시 티셔츠와 나이키 운동화, 아이폰17을 영포티의 상징 아이템으로 소개했고, 국내에서는 테슬라 차를 타는 이들까지 영포티로 묶였다.

영포티는 원래 조롱의 말이 아니었다. 트렌드 분석가인 김용섭 날카로운상상력연구소장이 2015년 ‘유행에 민감하고 변화와 도전을 두려워하지 않는 40대’를 가리켜 처음 붙인 이름으로 알려져 있다.

하지만 뜻은 뒤집혔다. 빅데이터 분석 서비스 썸트렌드 분석으로는 지난해 온라인에서 영포티가 10만건 넘게 언급됐고 절반 이상이 ‘늙은’, ‘혐오스러운’ 같은 부정적 맥락에서 쓰였다. 1970∼1980년대생 전반을 겨냥한 혐오 표현으로 뜻이 넓어지는 모습도 보인다.

외신은 이 현상을 한 살 차이도 위계가 되는 한국의 나이 문화와 연결했다. 당시 외신은 “영포티 현상은 젊은 세대 사이에서 나이 든 사람들에게 거의 강요되다시피 한 존중에 대한 회의가 커지고 있음을 보여준다”고 분석했다.

◆ 조롱받는 40대가 키운 올다무·러닝 시장

유통 시장에서 40대는 성장을 이끄는 소비층이다. BC카드가 올해 1월 올리브영·다이소·무신사(올다무) 가맹점 결제를 연령대별로 분석한 결과 2022년 매출을 100으로 놓았을 때 지난해 40대의 매출액 지수는 142로 20대(142)와 같았다. 50대는 122, 30대는 113이었다.

러닝에서는 40대가 앞섰다. 2024년을 100으로 둔 지난해 40대의 러닝 관련 매출 지수는 162로 20대와 30대를 웃돌았다. BC카드는 40대가 2030세대가 만든 소비 트렌드를 선별적으로 받아들이면서 구매력을 바탕으로 시장 규모를 키우고 있다고 풀이했다.

오성수 BC카드 상무는 “대체로 2030 세대가 먼저 반응한 뒤 4050 세대로 확산되는 흐름이 뚜렷하며, 이는 트렌드 소비가 일시적 유행이 아닌 구조적 변화로 자리 잡고 있음을 보여줬다”고 말했다.

40대 남성의 존재감도 크다. 핀테크 기업 핀다가 지난해 1∼9월 서울 주요 러닝 편집숍 7곳(백화점 입점 매장 제외)의 매출을 집계한 결과 40대가 23.7%를 차지했다. 40대 남성만 14.9%로 20대 남성(7.6%)의 두 배 가까이 됐다.

패션 전반도 다르지 않다. 한국섬유산업연합회의 ‘패션 소비 실태조사’에서 2024년 3월∼2025년 2월 10∼60대의 패션제품 소비액 82조8828억원 가운데 40대 몫은 22.8%로 20대(15.8%)와 30대(18.0%)보다 컸다.

즉 2030세대보다 유통가에선 40대가 더 중요한 고객이라는 소리다.

◆ 유통가가 ‘영포티’ 조롱을 반길 수 없는 이유

‘금지 목록’에 오른 후드티와 크록스, 유니클로, 더현대 서울, 성수동은 유통가가 젊은 이미지를 앞세워 키워 온 상품과 공간이다. 앞선 숫자대로라면 이런 소비를 키우는 축 가운데 하나가 바로 조롱받는 40대다.

업계로서는 ‘젊은 이미지’와 ‘40대 매출’ 사이에서 줄타기를 강요받는 셈이다.

특정 브랜드가 ‘영포티 브랜드’로 묶이면 20·30대가 등을 돌릴 수 있고, 그렇다고 지갑이 두꺼운 40대를 밀어낼 수도 없다. 한 세대를 놀림감으로 삼는 밈이 굳어져 40대가 지갑을 닫는다면 그 손해는 고스란히 유통가가 떠안게 된다.

한 유통업계 관계자는 “제품마다 주 고객 층은 있어도 고객의 나이에 따른 차별은 없다”면서 “40대의 경우 결혼해 한 집안의 가장인 경우가 많다. 이들이 일부의 조롱 대상이 된다는 건 안타깝다”고 말했다.

한편 40대의 경제력이 넉넉하기만 한 것은 아니다. 올해 3월 말 기준 40대 가구의 평균 부채는 1억4325만원으로 1년 새 8.9% 늘어 연령대 가운데 가장 많았다. 50대(1억1044만원)보다 3000만원 넘게 많다.

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