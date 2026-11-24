정부가 매년 12월3일을 ‘12·3국민주권의 날’로 지정하고 기념하기로 했다.

2024년 비상계엄에 맞서 헌정질서와 민주주의를 지켜낸 국민의 뜻을 국가 차원에서 기리겠다는 취지다.

2024년 12월4일 당시 더불어민주당 이재명 대표가 서울 여의도 국회에서 비상계엄해제요구안이 가결된 뒤 발언하고 있다. 뉴시스

대통령 직속 빛의 위원회는 ‘각종 기념일 등에 관한 규정’ 개정안이 국무회의를 통과했다고 24일 밝혔다.

이에 그동안 민간단체와 국회 등이 개별적으로 개최했던 비상계엄 해제 기념행사는 정부 주관의 통합 기념식으로 치러진다.

기념일 전후 1주일을 기념 주간으로 지정하고, 관련 문화와 학술 행사도 연다.

기념일 명칭은 국민 의견수렴을 거쳐 결정됐다. 지난 8월19일부터 9월1일까지 국민참여형 정책소통 플랫폼에서 진행한 온라인 설문조사에서 응답자 1194명 가운데 445명(37.3%)이 ‘12·3국민주권의 날’을 선택했다.

위원회는 권역별 소통간담회에서도 12월3일을 기념일로 지정하는 데 공감대가 형성됐다고 설명했다.

제1회 기념식은 다음 달 3일 서울 여의도 국회 일대에서 열린다.

시민추진위원회를 구성해 정부와 국회가 공동 주최하는 방식으로 진행한다.

박미경 빛의 위원회 위원장은 “정부기념일 지정은 평화적 방법으로 헌정질서를 회복한 국민의 위대한 용기와 행동을 국가 차원에서 공식적으로 기념하는 것”이라고 의미를 말했다.

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