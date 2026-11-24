가수 이승환을 향한 만화가 윤서인 씨의 사회관계망서비스(SNS) 게시글이 모욕에 해당하는지를 놓고 양측이 법정에서 맞섰다. 윤씨 측은 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명이라고 주장한 반면, 이승환 측은 표현 자체의 모욕성을 판단해 달라고 요구했다.

윤씨 측 변호인은 24일 서울중앙지법 민사206단독 정예지 판사 심리로 열린 손해배상 소송 첫 변론기일에서 문제의 게시글에 대해 “모욕적이고 경멸적인 인신공격에 이르지 않았다”고 주장했다.

가수 이승환(왼쪽), 만화가 윤서인 씨. AI(인공지능)를 사용하여 합침. 이승환 인스타그램 캡처·연합뉴스

논란은 지난 5월 이승환이 SNS에 사전투표 인증 게시물을 올리면서 시작됐다. 윤씨는 이를 두고 자신의 계정에 “평생 가정도 못 이루고 이혼이나 당하고 정치 망상 속에 빠진 선동꾼 인생”이라고 적었다. 이승환은 게시글이 올라온 지 열흘 만인 6월8일 윤씨를 상대로 5000만원의 손해배상을 청구하는 소송을 냈다.

윤씨 측은 해당 발언을 정치적 견해에 대한 비판으로 봐야 한다는 입장이다. 변호인은 “이 표현은 원고(이승환)가 스스로 참여한 정치적 논쟁 과정에서 나온 의견 표명”이라며 “평가적 표현에 불과할 뿐, 사실 적시로 보기 어렵다”고 주장했다.

이어 “알려진 인물이 정치적 표현의 영역으로 들어온 이상, 표현이 격해질 수 있는 사정은 양해돼야 하지 않나 싶다”고 덧붙였다. 특히 ‘이혼당하다’라는 표현에 대해서도 “좋지 않은 일을 당한다는 점을 이야기한 것이지, 어떤 모욕적 표현을 의도하진 않았다”고 해명했다.

사진=만화가 윤서인 씨 페이스북 캡처

반면 이승환 측은 의견 표명이라는 이유만으로 모욕 여부를 따지지 않을 수는 없다는 취지로 반박했다. 이승환 측 변호인은 “피고 측은 사실적시 여부에 대해 말하는데, 이 사건은 모욕에 관한 것”이라며 “표현이 의견인지가 아니라 모욕인지를 중점적으로 다뤄달라”고 재판부에 요청했다.

선고는 내달 22일 오후 2시5분에 이뤄진다.

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