서울지하철 1∼8호선을 운영하는 서울교통공사 노사가 24일 최종 교섭에 들어갔다. 이번 협상이 결렬되면 공사 3개 노동조합은 25일 첫차부터 무기한 총파업에 돌입한다. 출근길 혼란이 예상된다.

공사와 제1노조인 민주노총 서울교통공사노조는 이날 오전 10시쯤 서울 성동구 본사에서 임금·단체협약(임단협) 4차 본교섭을 시작했으나 협의에 이르지 못하고 정회했다. 공사는 오전 11시 ‘MZ노조’로 불리는 제3노조인 올바른노조와 3차 본교섭에 들어갔다. 오후 1시30분에는 제2노조인 한국노총 서울교통공사노조와 본교섭을 이어간다.

서울교통공사 1노조인 서울교통공사 노조원이 24일 서울 성동구 본사에서 노사 임금교섭 본회의를 앞두고 결의대회를 열고 있다. 뉴스1

파업 전 마지막 교섭인 만큼 협상이 밤늦게나 다음 날 새벽까지 이어질 가능성이 있다.

3개 노조는 임금 3.5% 인상과 인력감축 계획 철회, 인력 충원 등을 요구하고 있다.

제1노조는 서울시와 공사가 추진하는 2212명 규모의 정원 감축 계획을 전면 철회하고, 현장 안전 인력 1313명 연내 충원을 요구하고 있다. 정부 지침에 따른 임금 3.5% 인상과 안전 업무 2인 1조 의무화, 공익서비스 비용에 대한 국비 지원 등도 요구사항에 포함됐다. 제2노조의 요구도 이와 비슷하다.

제3노조는 2024년 공사와 단독으로 합의한 ‘온라인 포털사이트상 지하철역 직통번호 폐지’ 이행을 촉구하고 있다. 네이버 등 온라인 포털사이트에 공개된 역무실 직통 전화번호를 삭제해 역무원의 전화 민원 응대 부담을 줄이려는 취지다.

임금 인상률을 놓고는 노사 간 큰 이견이 없다. 정부가 공공기관 총인건비 인상률 가이드라인을 3.5%로 제시했기 때문이다..

핵심 쟁점은 인력 문제다. 공사는 재정 부담과 경영 효율화를 이유로 구조조정이 필요하다는 입장이다. 정원과 신규 채용 규모는 공사가 독자적으로 결정하기 어려운 사안인 만큼 서울시가 어느 수준의 인력 안을 제시하느냐가 타결의 핵심 변수로 꼽힌다.

서울교통공사 올바른노동조합 노조원과 사측 인원들이 24일 서울 성동구 본사에서 열린 노사 임금교섭 본회의에 참석해 있다. 뉴스1

노조 측에선 1노조의 교섭 타결여부가 관건이다. 제1노조 조합원은 약 9100명으로 공사 전체 노조원의 과반을 차지한다. 2노조(약 2560명)와 3노조(약 2220명)보다 규모가 크다. 1노조는 올해 세 차례 본교섭과 노동위원회 조정을 거쳤지만 합의에 이르지 못했다. 3개 노조 모두 쟁의권을 확보한 상태다.

파업 직전 극적으로 협상이 타결될 가능성도 있다. 지난해에는 노조가 파업 당일 오전 3시30분 교섭 결렬을 선언했으나 사측이 진전된 안을 내놓으면서 첫차 운행 직전 협상이 재개돼 노사가 극적 합의에 이르렀다.

서울시는 파업에 대비해 비상수송대책본부를 구성하고 대체교통 수단을 확대하기로 했다. 시는 서울교통공사, 코레일, 버스 업계, 자치구·경찰 등과 24시간 연락체계도 유지한다.

시는 출근 시간대인 오전 7∼9시 지하철 1∼8호선 운행률을 평시 대비 100%로 유지할 방침이다. 퇴근 시간대인 오후 6∼8시에는 2호선과 5∼8호선 운행률을 100%, 1·3·4호선은 코레일 운행분을 포함해 88% 이상으로 유지한다. 파업에 참여하지 않는 9호선은 정상 운행한다. 2·4호선에는 비상대기 열차 3편성을 대기시켜 최고 혼잡시간대 즉시 투입할 수 있도록 준비한다.

지하철 수요가 시내버스로 분산될 것에 대비해 버스 수송력도 확대한다. 25일 출근 시간대부터 시내버스 344개 일반노선의 집중배차 시간을 1시간씩 연장해 수요 증가에 대응한다. 이에 따라 시내버스 집중배차는 출근 시간대는 기존 오전 7∼9시에서 오전 6∼9시로, 퇴근 시간대는 오후 5∼7시에서 오후 5∼8시로 각각 확대된다.

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