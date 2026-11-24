한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

‘제10회 서울시 미용예술경연대회’가 24일 서울 강남구 세텍(SETEC) 제3전시실에서 열렸다. 미용인과 미용 분야 학생들이 한자리에 모여 그동안 갈고닦은 기술과 창의성을 겨뤘다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

서울시가 주최하고 대한미용사회 서울시협의회가 주관한 이번 대회는 ‘눈부신 하루를 서울시민과 함께’를 주제로 마련됐다. 대한미용사회중앙회가 후원했으며, K뷰티 헤어산업의 지속 가능한 발전을 목표로 경연과 시민 참여 프로그램을 구성했다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 참가자들이 경연을 펼치고 있다.

경연은 일반부와 학생부로 나뉘어 진행됐다. 행사 프로그램에는 참가자들의 기량을 평가하는 경연과 심사를 비롯해 공중위생교육, 헤어쇼, 축하공연, 시상식 등이 포함됐다. ‘눈부신 하루’를 주제로 기획한 헤어쇼도 마련해 미용예술을 시민들과 함께 나눌 수 있도록 했다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 미용 강사들이 AI 기술을 접목한 시범경연을 선보이고 있다.

24일 서울 강남구 세텍에서 열린 '제10회 서울시 미용예술경연대회'에서 미용 강사들이 AI 기술을 접목한 시범경연을 선보이고 있다.

올해 대회는 인공지능(AI)을 접목한 미용 체험도 주요 프로그램으로 내세웠다. 주최 측은 시민들이 AI 뷰티를 경험할 수 있도록 행사를 기획했으며, 향후 AI 관련 경연 종목을 추가해 미용산업의 발전을 도모한다는 구상을 밝혔다.

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