'아미타팔대보살도' 부분. 미국 샌프란시스코 아시아미술관(Asian Art Museum·AAM)

미국 미술관이 소장한 14세기 고려시대 불화가 국내에 들어와 보존·복원 작업을 거친다.

‘리그 오브 레전드’와 ‘발로란트’를 제작한 라이엇 게임즈가 후원에 나서면서 해외에 있는 한국 문화유산의 원형 보존과 가치 재조명에 힘을 보탠다.

국외소재문화유산재단과 라이엇 게임즈는 미국 샌프란시스코 아시아미술관이 소장한 '아미타팔대보살도'(阿彌陀八大菩薩圖)를 국내로 들여와 보존 처리를 지원한다고 24일 밝혔다. 이번 작업은 라이엇 게임즈의 후원금으로 진행된다.

아미타팔대보살도는 극락정토를 다스리는 아미타불을 중심으로 관세음보살과 대세지보살 등 여덟 보살을 함께 그린 불화다. 고려시대 아미타팔대보살 설법 도상의 전형적인 모습을 보여주는 작품으로, 제작 시기는 14세기 중반 이후로 추정된다.

비단에 채색한 이 작품은 화면을 포함한 전체 길이가 약 2.6ｍ에 달한다. 보살들의 배치와 세부 묘사 등에서 고려 불화 특유의 정교하고 섬세한 표현을 확인할 수 있다.

작품의 희소성도 크다. 아미타팔대보살도는 미술관 소장본 외에 국립중앙박물관과 일본 나라현 송미사(松尾寺) 등이 소장한 작품을 포함해 국내외에 10여 점만 전하는 것으로 알려졌다.

이번 보존 처리는 유물의 원형을 되살리고 추가 손상을 막기 위한 작업이다. 표면의 먼지와 오염물을 제거하고 약해진 부분을 보강하는 과정 등이 포함된다. 작업에는 약 2년이 소요될 것으로 예상된다.

아미타팔대보살도는 1952년부터 20년간 국제올림픽위원회(IOC)를 이끌었던 에이버리 브런디지(1887~1975) 전 위원장이 수집해 1972년 아시아미술관에 기증한 작품이다.

재단과 미술관은 2028년께 보존 처리를 마친 뒤 국내외 전시를 통해 작품을 공개할 계획이다. 이번 사업은 국외에 있는 한국 문화유산의 보존과 활용을 지원하는 재단의 '국외문화유산 보존·복원 지원사업'의 하나로 추진된다.

재단이 고려 불화의 보존 처리를 지원하는 것은 이번이 처음이다. 민간 기업의 후원금을 활용해 해외 소장 한국 문화유산의 보존 작업을 진행한다는 점에서도 의미가 있다.

조혁진 라이엇 게임즈 한국 대표는 "게임을 향한 플레이어들의 애정이 수백 년의 시간을 뛰어넘어 14세기의 아름다운 유산에 다시 숨결을 불어 넣었다"며 감사를 표했다.

라이엇 게임즈는 2012년부터 국가유산청과 협력해 한국 문화유산 보호 및 지원 활동을 이어오고 있으며, 지금까지 총 7차례의 국외 문화유산 환수에 힘을 보탰다.

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