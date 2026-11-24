6∙3 지방선거 당시 30억원 상당의 차명 주식을 재산 신고에서 누락한 혐의를 받는 강은희 대구시교육감이 재판에 넘겨질 위기에 처했다.

대구경찰청은 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 고발된 강 교육감을 수사해 공소청에 송치했다고 24일 밝혔다.

강은희 대구시교육감. 대구시교육청 제공

경찰 등에 따르면 강 교육감은 지난 5월 지방선거 후보자 등록 당시 부부 공동 소유인 위니텍의 명의신탁 주식을 제외한 채 재산을 신고해 선거관리위원회가 허위 재산 내역을 공개하도록 한 혐의를 받고 있다. 공식 선거운동 기간에 주식 명의신탁 및 재산 신고 누락 의혹을 부인하며 사실과 다르다고 주장한 혐의도 받는다.

앞서 대구경제정의실천시민연합과 대구참여연대 등 지역 시민단체들은 지난 7월 강 교육감의 재산 축소∙누락 신고 의혹을 제기하며 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.

수사에 착수한 경찰은 최근까지 강 교육감을 피의자 신분으로 두 차례 소환하고, 명의수탁자로 지목된 인물들을 참고인으로 불러 조사를 벌였다. 강 교육감은 경찰 조사에서 “30억원 상당의 주식 수만 주를 명의신탁한 사실이 없다”며 혐의를 전면 부인했고, 수탁자들 역시 “해당 주식은 본인들 소유”라고 진술한 것으로 전해졌다.

하지만 경찰은 확보한 관련 문서와 자금 흐름을 정밀 추적한 결과, 해당 주식이 강 교육감 부부 소유의 명의신탁 주식이며 후보자 재산 신고 대상에 포함된다고 결론 내렸다.

경찰 관계자는 “시민단체 고발 건에 대한 범죄 사실관계가 인정돼 송치했다”고 밝혔다. 사건을 넘겨받은 공소청은 경찰 수사 기록을 검토한 뒤 기소 여부를 결정할 방침이다.

선출직 공직자는 공직선거법 위반으로 징역형이나 100만원 이상의 벌금형이 확정되면 당선 무효로 직을 상실하게 된다.

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