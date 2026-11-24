앞으로 중학교·고등학교 내신평가 시험장에서 스마트기기를 갖고 있거나 사용하다 걸리면 적발 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리한다. 고등학생은 최대 퇴학, 중학생은 최대 출석정지 징계를 받게 된다.

교육부는 24일 이러한 내용이 포함된 ‘중고교 스마트기기 부정행위 대응 방안’을 국무회의에 보고했다.

지난 18일 서울 중구 이화여자고등학교에 스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내문이 부착돼 있다. 연합뉴스

교육부는 학교 시험장에서 스마트기기를 소지 또는 사용하다 적발되는 경우 당일 모든 과목의 성적을 0점 처리하기로 했다. 해당 학생에 대한 징계 수위는 최대 퇴학까지 가능하도록 학교에 권고할 계획이다.

다만 퇴학 처분은 고교생에게만 가능하다. 현 초중등교육법 시행령상 부정행위자에 대한 최대 징계는 고등학생은 퇴학, 중학생은 출석정지다.

기존에는 학생이 스마트기기를 소지 또는 사용하다 걸리면 적발된 과목의 시험만 0점 처리하고, 징계는 학교 자율에 맡겨왔다.

내신평가 시험지에는 이러한 내용의 ‘스마트기기 활용 부정행위 시 성적 처리 및 징계 조치’ 관련 경고 문구를 넣어 부정행위에 대한 경각심을 갖도록 할 방침이다.

수능처럼 중고교 내신 시험장에도 휴대전화 등 전자기기 반입 차단, 초소형카메라 등의 사용 차단, 학교 와이파이 차단 등의 조치를 실시한다.

최은옥 교육부 장관 직무대행이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 대학별 고사·내신 및 국가자격시험 공정성 확보 방안을 보고하고 있다. 연합뉴스

또 모든 학생은 본인의 교실이 아닌 다른 교실에서 시험에 응시하도록 하고, 학생은 입실 전 또는 시험 직후에 전자기기 무단 소지 여부를 확인하기 위한 금속탐지기 점검을 받는다.

교육부는 “필기구를 일괄 지급하기 어려운 경우 개인 필기구는 허용하되 매시간 점검할 것”이라며 “금속탐지기 전수 검사는 즉각적인 적용에 어려움이 있어 수능처럼 부정행위 의심 정황이 발생하거나 학생이 재입실하는 경우 등에 사용하도록 안내했다”고 말했다.

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