기후변화로 사라져가는 한라산 구상나무의 유전정보를 담은 유전체 지도가 세계 최초로 완성됐다.

제주도 세계유산본부는 서울대학교 강규석 교수 연구팀과 공동으로 한라산 구상나무의 유전체 지도를 완성했다고 24일 밝혔다.

한라산 구상나무 대표목 사진. 제주도 제공

유전체 지도는 생물이 가진 모든 유전정보를 담은 일종의 ‘생명 설계도’다. 이번 지도는 기후변화로 사라져 가는 구상나무를 지키는 과학적 바탕이 된다.

소나무과 전나무 무리(전나무속)의 식물 가운데 유전체 지도를 염색체 단위까지 정밀하게 완성한 것은 이번이 처음이다.

구상나무는 한라산, 지리산, 덕유산 등 해발 1000m 이상 높은 산에서만 자라는 우리나라 고유종이다.

1920년 영국 식물학자 어니스트 윌슨이 한라산에서 채집해 세계에 처음 알렸으며, 아름다운 모양 덕분에 크리스마스트리로 널리 쓰이고 있다.

그러나 기온이 오르고 가뭄이 잦아지며 겨울철 눈이 줄면서 자생지가 빠르게 줄어, 세계자연보전연맹(IUCN)이 멸종위기종(EN, Endangered)으로 지정했다.

연구팀은 분야별 전문가들의 검토를 거쳐, 한라산 구상나무 가운데 처음 학계에 보고될 당시의 특징을 가장 잘 간직한 나무를 ‘한라산 구상나무 대표목’으로 정하고 잎·줄기·뿌리를 채취해 분석했다.

구상나무의 유전정보(약 160억 염기쌍)는 사람(약 30억 염기쌍)의 5배가 넘을 만큼 방대하고, 같은 정보가 되풀이되는 부분이 80% 넘게 차지해 해독이 매우 어려운 것으로 알려져 왔다.

연구팀은 최신 분석기술로 구상나무에 약 4만8000개의 유전자가 있다는 것을 확인했다.

이번 유전체 지도로 구상나무가 더위와 가뭄 등 기후변화를 어떻게 견디는지 유전자 수준에서 밝힐 수 있게 됐다.

지역별 구상나무의 특성에 맞춘 보전 대책을 세우고, 기후변화에 강한 나무를 골라 숲을 되살리는 데 기준으로 활용된다.

연구 결과는 국제 학술지 ‘사이언티픽 데이터’에 실릴 예정이며, 분석자료는 전 세계 연구자들이 자유롭게 활용할 수 있도록 미국 국립생물공학정보센터(NCBI) 등 국제 공공 데이터베이스에 전면 공개돼 활용되고 있다.

김형은 세계유산본부장은 “이번 연구는 한라산 구상나무만의 고유한 가치를 유전자 수준에서 확인한 성과”라며 “이번에 완성한 유전체 지도를 바탕으로 구상나무가 줄어드는 원인을 정확히 찾고, 구상나무를 지키고 되살리는 연구를 이어 가겠다”고 밝혔다.

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