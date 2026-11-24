어린 시절과 청소년기에 과일을 많이 먹으면 크론병 위험이 낮아진다는 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

어린 시절과 청소년기에 과일을 많이 섭취한 사람은 이후 크론병에 걸릴 위험이 상대적으로 낮다는 연구 결과가 나왔다. 어린 시절 생선을 많이 먹은 경우에도 크론병 위험이 낮게 나타났다.

연구진은 이번 결과를 토대로 어린 시절 식습관이 장 건강과 염증성 장질환 발생에 영향을 미칠 가능성을 제시했다.

스웨덴·덴마크·노르웨이 공동 연구팀은 24일 소화기학 국제 학술지 ‘장’(Gut)에 식습관과 염증성 장질환 발생의 연관성을 분석한 연구 결과를 발표했다.

염증성 장질환은 장에 만성적인 염증이 발생하는 질환으로 크론병과 궤양성 대장염 등이 포함된다. 기존 연구에서는 어린 시절 과일과 채소를 적게 먹고 당분을 많이 섭취하는 식습관이 장내 미생물 생태계와 면역체계에 영향을 미칠 수 있다는 점이 제시됐다.

그러나 아동기와 청소년기의 식습관이 이후 염증성 장질환 발생과 어떤 관련이 있는지는 명확히 밝혀지지 않았다.

연구팀은 노르웨이 모자·부모·아동 코호트(MoBa), 덴마크 국가 출생 코호트(DNBC), 스웨덴 남동부 아기 연구(ABIS)에 참여한 11만1999명을 대상으로 식습관과 이후 염증성 장질환 발생 여부를 추적했다.

참가자들은 7~8세와 11~15세에 각각 식습관 조사를 받았으며, 연구팀은 과일과 채소, 유제품, 육류, 생선, 가당 음료, 단 간식 등의 섭취량을 확인했다. 이후 국가 환자 등록 자료를 활용해 2024년까지 질환 진단 여부를 추적했다.

12~17년의 추적 기간에 염증성 장질환 진단을 받은 참가자는 모두 653명이었다.

분석 결과 어린 시절 과일을 많이 섭취한 그룹은 적게 섭취한 그룹보다 이후 크론병 발생 위험이 34% 낮았다. 청소년기에 과일을 많이 먹은 그룹에서도 크론병 위험이 43% 낮게 나타났다.

어린 시절 생선을 많이 먹은 그룹 역시 크론병 위험이 35% 낮았다. 반면 청소년기 생선 섭취량과 크론병 위험 사이에서는 뚜렷한 연관성이 확인되지 않았다.

연구팀은 과일에 풍부한 식이섬유가 장내 미생물의 다양성을 높이고 항염증 작용을 하는 단쇄지방산 생성을 도울 수 있다고 설명했다. 생선에 함유된 오메가-3 지방산 등 다중불포화지방산도 체내 염증 조절에 관여할 가능성이 있다고 덧붙였다.

연구팀은 과일과 생선 섭취가 크론병 위험 감소와 관련 있다는 결과가 다른 연구에서도 확인된다면, 어린 시절 식습관 개선을 크론병 예방 전략의 하나로 검토할 수 있을 것으로 내다봤다.

이번 연구는 식습관과 질환 발생 사이의 연관성을 분석한 관찰 연구로, 특정 식품 섭취가 크론병을 예방한다는 인과관계를 입증한 것은 아니다.

연구팀은 신체활동 등 일부 생활습관 요인을 보정하지 못했으며, 특정 식품의 섭취량이 전체적인 식습관이나 생활방식의 영향을 반영했을 가능성도 연구의 한계로 제시했다.

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