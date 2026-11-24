이재명 대통령은 “서로 생각과 살아온 길은 달랐지만 그날 우리 모두는 계엄군에 맞서 국회를 지키고 민주주의를 다시 세우는 데 힘을 모았다”며 2024년 12월3일을 떠올렸다.

이재명 대통령이 24일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언을 하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 24일 청와대에서 주재한 국무회의에서 “오늘 국무회의에서는 빛의 혁명이 있었던 12월3일을 국가기념일인 ‘국민주권의 날’로 지정하는 안건을 처리할 예정”이라며 이같이 말했다.

이어 “2024년 12월3일 대한민국의 헌정질서는 중대한 위기에 직면했지만 주권자 국민들은 무장 군인의 총뿌리 앞에서도 물러나지 않았고, 맨몸으로 장갑차를 막으며 이 땅의 민주주의를 지켜냈다”고 덧붙였다.

그러면서 “민주주의를 파괴하는 어둠의 세력을 국민 모두의 힘으로 몰아낸 빛의 혁명은 세계 민주주의 역사에 기록될 위대한 국민 승리”라고 강조했다.

이 대통령은 “이 역사적인 국민주권의 날을 국가기념일로 정해 기리는 것은 나라의 주인은 국민이라는 국민주권의 원칙을 다시 한번 확고하게 세우기 위한 것”이라고 밝혔다.

계속해서 “모든 국가 기관들은 그날 대한민국 주권자가 보여준 결단과 용기를 항상 되새기며, 낮은 자세로 국민주권의 원칙을 실천하는 데 최선을 다해야한다”고 했다.

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