눈 덮인 구례 운조루 고택을 위에서 내려다본 모습. 기와지붕에 둘러싸인 마당에 장독들이 모여 있다. 사진=한국관광공사(이상일) 제공

한 해를 마무리하며 가족과 나눔의 의미를 되새겨 볼 만한 옛집이 지리산 자락에 있다. 전남 구례 토지면 오미리의 운조루 고택이다. 1776년 지어져 올해로 250년이 된 이 집에는 ‘타인능해(他人能解)’라고 적힌 쌀독이 전해진다.

누구든 마개를 열어 쌀을 퍼 갈 수 있다는 뜻이다. 또 고택 가까이에는 이 집안이 대대로 지켜 온 유물 150여 점을 모은 운조루 유물전시관이 있다. 80년 동안 하루도 거르지 않고 쓴 일기를 남긴 집안의 내력을 이곳에서 이어 볼 수 있다.

24일 구례군과 운조루 측 등에 따르면 운조루는 조선 영조 52년(1776년) 삼수부사를 지낸 류이주가 세운 집이다. 이 집은 1968년 국가민속문화유산으로 지정됐다.

◆ 주인과 마주치지 않고 퍼 가는 쌀독

운조루 측은 이 쌀독을 쌀 두 가마니 반이 들어가는 원통형 나무 독으로 소개한다. 끼니를 잇기 어려운 이웃이 와서 쌀을 가져갈 수 있도록 하고, 마개에 ‘다른 사람도 능히 열 수 있다’는 뜻의 네 글자를 적었다.

쌀독은 쌀을 가져가는 사람이 주인과 마주쳐 아쉬운 소리를 하지 않아도 되는 자리에 놓였다고 전해진다. 쌀독에 쌀이 남아 있으면 손님 대접이 소홀했던 것 아니냐며 되레 며느리를 나무랐다는 이야기도 내려온다.

안타깝게도 이 나눔은 일제강점기에 멈췄다. 종가 며느리 곽영숙씨는 지난 2019년 국립민속박물관 웹진 인터뷰에서 “오래도록 원래의 뜻대로 ‘나눔의 쌀독’ 역할을 하다가 일제강점기 때 그 역할이 멈췄다”고 말했다.

공출로 쌀을 거듭 빼앗겨 쌀독을 채워 둘 수 없었다는 것이다.

구례 운조루 고택의 부엌. 아궁이 위에 솥이 걸려 있고 안쪽 선반에 항아리들이 놓여 있다. 사진=한국관광공사 제공

◆ 밥 짓는 연기도 이웃 눈에 띄지 않게

운조루 측은 굴뚝도 낮게 지어 밥 짓는 연기가 이웃의 눈에 띄지 않도록 배려했다고 전한다.

나눔을 실천했지만 정작 집안 살림은 넉넉하지 않았다고 한다. 곽씨는 같은 인터뷰에서 “우리 집안은 명문가이긴 하지만 부잣집과는 거리가 멀었다”며 “뒤주 이야기처럼 항상 나누고 살았기 때문에 정작 집안 어른들은 늘 배고팠다고 한다”고 전했다.

지리산 아래 이 마을은 동학농민운동과 한국전쟁을 거치며 격동의 현장이 됐지만 운조루는 불타지 않고 남았다.

국가유산청 월간지에 실린 한 칼럼은 다른 마을 사람들이 운조루를 불태우려 하자 이 동네 출신들이 “다른 집은 다 태워도 저 집은 태우면 안 된다”며 말렸다는 이야기를 전한다.

지금 이 집의 옛 부엌은 겨울에 방을 데우거나 장마철 습기를 없앨 때 아궁이에 불을 때는 정도로만 쓰인다고 곽씨는 전했다.

구례 운조루 고택 앞 연못. 돌로 쌓은 둑 안에 둥근 섬이 있고 뒤로 산자락이 보인다. 사진=한국관광공사(이범수) 제공

◆ ‘구름 속 새처럼 숨어 사는 집’

운조루라는 이름은 중국 시인 도연명의 ‘귀거래사’에서 따왔다고 전해진다. ‘구름은 무심히 산골짜기에 피어오르고, 새들은 날기에 지쳐 둥지로 돌아온다’는 구절에서 앞머리 두 글자를 땄다.

운조루 측은 ‘구름 속의 새처럼 숨어 사는 집’이라는 뜻도 담겼다고 소개한다.

집터는 풍수에서 이름난 명당으로 꼽힌다. 운조루 측은 이 일대를 선녀가 금가락지를 떨어뜨린 형상이라는 ‘금환락지(金環落地)의 터’라고 소개한다. 집 앞 연못은 남쪽 산세가 불의 형세를 하고 있어 화재를 막으려고 조성했다.

구례 운조루 유물전시관 전시실. 왼쪽 패널에 운조루의 옛 모습을 그린 ‘전라구례오미동가도’가 실려 있고, 오른쪽 진열장에 옛 그림과 문서가 놓여 있다. 사진=한국관광공사(IR 스튜디오) 제공

◆ 80년 일기와 급제 증서, 유물전시관에 전시

고택의 내력은 가까이 있는 운조루 유물전시관에서 이어진다. 2012년 7월 첫 삽을 떠 2014년 12월 완공된 전시관은 2015년 12월 운조루로부터 유물을 기탁받아 2016년 4월 문을 열었다.

이곳에 전시된 유물 150여 점은 운조루가 대대로 소장해 온 것이다. 전시는 운조루 사람들, 풍수지리, 운조루 기록물, 운조루의 생활 모습 등의 주제로 나뉘고 영상과 모형이 곁들여 있다.

무엇보다 집안의 기록이 남았다. 운조루 측에 따르면 류이주의 후손 류제양부터 그 손자 류형업에 이르기까지 80년 동안 하루도 빠지지 않고 생활일기와 농가일기를 썼다. 집이 처음 지어졌을 무렵의 모습을 내려다보듯 그린 ‘전라구례오미동가도’도 이 집안에 전해 온다.

집을 지은 류이주와 후손의 흔적도 유물로 남았다. 운조루 측은 류이주가 1753년 무과에 합격하고 받은 증서인 홍패교지를 소개하는데, 당시 그의 합격 등수는 병과 제5인이었다. 류제양의 초상화는 손자 류형업이 당대 이름난 초상화가 석지 채용신에게 부탁해 그렸다.

‘운조루’ 현판 글씨는 조선 후기 서예가 고동 이익회가 썼다. 이익회는 운조루 3대 주인 류억과 교분을 나누던 친구였다.

한편 운조루 고택 관람료는 어른 1000원, 청소년 700원이며 어린이는 무료다. 고택은 연중무휴로 문을 연다. 운조루 유물전시관은 오전 10시부터 오후 5시까지 열고 매주 월요일은 쉰다. 전시관 안에서 사진은 찍을 수 있지만 플래시는 쓸 수 없다.

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