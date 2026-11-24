이용철 법무부 장관 후보자가 “형사사법체계의 변화는 오직 국민 보호를 위한 것”이라며 “국민의 지지를 받는 형사사법체계 실현으로 진정한 개혁이 완성될 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.

이 후보자는 24일 오전 국회 법제사법위원회가 개최한 인사 청문회에서 모두 발언을 통해 “새로운 형사사법체계가 무사히 안착하여 국민 보호에 빈틈이 없도록 최선을 다하겠다”며 이같이 밝혔다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 서울 여의도 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 증인 선서를 하고 있다. 뉴스1

이 후보자는 “오랜 기간에 걸쳐 어렵게 이룬 검찰개혁이 국민 불편과 불안으로 이어진다면 개혁의 진정성은 퇴색될 것”이라며 “새로 출범한 공소청이 공정한 기소권의 행사와 인권 보호라는 본연의 업무에 충실하도록 하여 범죄 대응과 국민 보호에 소홀함이 없도록 면밀히 살피겠다”고 말했다.

이 후보자는 과거 노무현정부 시절 자신이 검찰·사법 개혁에 참여한 이력을 들어가며 ‘국민을 위한 형사사법체계 개혁’을 강조했다.

그는 “참여정부 시절에는 청와대 비서관으로 근무하며 검찰 개혁과 사법 개혁에 직접 참여하여, 오직 국민을 위한 제도 개혁에 힘썼다”며 “그 과정에서 제가 깨달은 것은, 공평무사해야 할 법이 권력의 그늘에 머물거나 약자의 고통에 침묵한다면 존재 이유를 잃는다는 사실”이라고 했다.

그러면서 “법무부장관으로서 봉사할 기회가 주어진다면, 제가 걸어온 모든 경험과 성찰을 토대로 늘 국민의 편에 서겠다”고 덧붙였다.

향후 범죄 피해자들의 피해 회복과 범죄예방체계 강화에 힘쓰겠다고도 약속했다.

이 후보자는 “범죄로 일상을 잃어버린 피해자들께서 조속히 피해를 회복하고 일상으로 온전히 복귀할 수 있도록 실효적인 범죄피해자 보호체계를 갖추어 나가겠다”고 했다.

또 “교정환경 개선과 실효적인 교화 프로그램 개발로 재범을 방지하고, 빈틈없는 범죄예방체계를 통해 관계성 범죄 등 국민을 불안에 떨게 하는 각종 범죄로부터 국민 여러분의 평온한 일상을 지킬 수 있도록 사회안전망을 강화하겠다”고 밝혔다. 나아가 경제적 취약계층, 외국인 근로자 등 그 누구도 인권의 사각지대에 놓이지 않도록 관련 제도를 세심히 점검하겠다고 덧붙였다.

지역 간 균형을 도모하는 이민 정책도 약속했다.

이 후보자는 “지역 산업과 인구 구조에 맞춘 유연하고 과감한 이민·비자 정책을 통해 수도권 일극 체제를 극복하고 지방이 활력을 되찾을 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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