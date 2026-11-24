미국 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 사임 소동 끝에 전격 복귀한 것을 두고, 중국 관영 매체가 “앞서 제기됐던 ‘중국 스파이 포섭설’이 근거 없는 허구였음이 드러난 결론”이라고 주장했다. 그러면서 미국 내에 반중 정서를 이용해 이득을 취하려는 ‘마녀사냥’ 풍토가 여전하다며 향후 또 다른 중국계 기업인을 겨냥한 표적 공격이 이어질 수 있다고 경고했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO. 로이터연합뉴스

24일 중국 관영 영자매체 글로벌타임스는 ‘젠슨 황의 극적인 복귀: 또 다른 젠슨 리나 젠슨 장이 나올 것인가?’라는 제목의 사설을 통해 “젠슨 황의 복귀가 국가 안보에 아무런 위험을 초래하지 않는다는 엔비디아 이사회의 발표는 그가 중국 스파이에 포섭됐다는 앞선 의혹들에 대한 명백한 결론”이라고 보도했다.

매체는 이번 사태를 “미국 언론이 부추기고 가십과 음모론, 할리우드식 드라마로 가득 찬 소동극”으로 규정하며 미국 정치권과 주류 언론을 정조준했다. 특히 중국을 겨냥한 미국 정치인과 언론을 ‘피 냄새를 맡고 달려들려는 살쾡이’로 비유하며 “이들은 상황을 악용해 ‘중국의 침투’라는 의혹을 퍼뜨렸고 미국 사회의 대중국 인식에 부정적인 영향을 미쳤다”고 맹비난했다.

글로벌타임스는 젠슨 황의 복귀로 사태가 일단락되더라도 반중 공세는 멈추지 않을 것이라고 내다보면서 “그들의 탐욕과 편견은 미국 정치와 공론장의 수면 아래 여전히 도사리고 있으며, 향후 또 다른 ‘젠슨 리’나 ‘젠슨 장’ 사태로 언제든 다시 수면 위로 떠오를 준비가 돼 있다”고 꼬집었다.

이어 “다음 라운드의 마녀사냥은 조사 서한 발송, 수출 허가 지연, 의회 청문회, 언론의 근거 없는 폭로 등 은밀한 구석에 숨어들 수 있다”며 “이는 혐의가 입증될 필요도 없이 결정적 순간에 기업들이 스스로 자기검열을 하고 위축되게 만드는 불확실성을 조성하며, 그 자체로 자타를 모두 해치는 양날의 검”이라고 지적했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO. AFP연합뉴스

끝으로 매체는 “한 편의 어수선한 소동극이 이토록 손쉽게 ‘중국 위협론’으로 연결될 수 있다는 사실만으로도 경고는 충분하다”며 “미국 사회에 ‘반중 서사로 이득을 취하려는 유령’이 여전히 배회하고 있는 만큼 고도의 경계심을 유지해야 한다”고 강조했다.

전날 엔비디아 이사회는 “미국 정부 고위급으로부터 의견을 전달받았으며, 이를 바탕으로 젠슨 황의 복귀가 국가 안보에 아무런 위험을 초래하지 않는다고 판단했다”면서 “이사회는 젠슨 황이 엔비디아를 이끌 적임자임을 확신한다”고 밝히며 만장일치로 그의 CEO 복귀를 전격 결정했다. 사임 11일 만에 전해진 황 CEO의 전격적인 복귀 소식에 뉴욕 증시에서 엔비디아 주가는 장중 30% 넘게 폭등하며 폭발적인 반등세를 보였다.

앞서 젠슨 황은 불륜 의혹에 휩싸였으며, 이후 해당 상대 여성이 중국 정보기관(스파이)과 연계되어 기술 유출을 시도했다는 의혹이 미 정보당국 발로 제기되면서 전격 사임하는 초유의 사태를 맞은 바 있다.

젠슨 황 복귀 발표 후 도널드 트럼프 미국 대통령은 소셜미디어에 자신이 엔비디아 이사회에 젠슨 황의 복귀를 설득했다고 밝히며 “미국 정부는 젠슨 황이 즉시 엔비디아를 다시 이끌어야 한다는 데 동의했다”고 말해 그의 컴백에 직접 힘을 실었다.

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