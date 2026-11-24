지난해 방중에서의 ‘당복(唐裝)’, 올해 6월 방한 당시 입국장에서의 디올 재킷. 그리고 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀한 23일(현지시간)의 남색 워크 재킷.

늘 검은색 가죽 재킷 차림이 익숙한 젠슨 황 엔비디아 CEO가 평소와 다른 웃옷을 입고 등장한 날은 이처럼 손에 꼽는다.

매일 비슷한 옷을 입어 의사결정에 드는 에너지를 아낀다는 설명과 함께 ‘검은색은 선택의 부재’라는 재킷의 의미까지 전해진 터라 그의 의상 변화는 더욱 주목받는다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월5일 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하며 한국 팬들에게 인사하고 있다. 뉴시스

앞서 지난해 7월 중국 베이징에서 열린 제3회 중국국제공급망촉진박람회 개막식 연사로 나선 젠슨 황의 옷차림은 대중의 눈길을 끌었다.

대만계 미국인인 그가 중국 청나라 시대 복식을 현대적으로 변형한 ‘당복’을 입고 등장해서다.

검은색 당복 차림으로 등장한 그는 양 소매를 접어 올려 회색 바탕에 전통 무늬가 그려진 안감이 보이도록 했다.

세계 반도체 산업의 중심에 선 인물이 아시아계 뿌리를 드러낸 장면이라는 점에서도 관심을 모았다.

차이나 재킷 또는 만다린 재킷이라고도 불리는 당복은 목을 반쯤 감싸는 세워진 깃과 양쪽에 달린 전통 매듭으로 여미는 형태가 특징이다.

흔히 ‘중국 전통 복식’이라고 하면 떠올리는 의상이다.

그의 의상 선택을 두고 중국 현지 매체들은 “중국 문화에 대한 존중이자 중국 시장의 중요성을 반영한 행보”라고 평가했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 6월8일 서울 중구 신라호텔 영빈관에서 열린 엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션을 마치고 나와 취재진 질의에 답변하고 있다. 뉴시스

평소 황 CEO는 여러 공식 석상에서 검은색 가죽 재킷을 즐겨 입었다.

경직된 정장 대신 개성적인 가죽 재킷을 고집하는 모습은 그의 자유분방하고 혁신적인 기업가 이미지를 형성하는 데도 영향을 미쳤다는 평가를 받았다.

같은 달 샤오미의 레이쥔 CEO를 만나면서도 35도에 달하는 더위 속에 가죽 재킷을 입었던 그는 올해 6월 방한 때는 다른 옷차림으로 등장해 다시 한번 눈길을 끌었다.

젠슨 황은 김포공항을 통해 입국하면서 짙은 파란색의 디올 면 재킷을 착용했다.

당시 그가 착용한 재킷은 판매가가 약 470만원으로 알려졌다.

디올 측은 해당 제품이 올해 상반기 신상품으로 출시됐으며 큰 치수를 제외한 다른 치수는 모두 품절됐다고 알린 바 있다.

젠슨 황의 착용 사실이 알려지면서 고객들의 문의가 이어졌다고도 회사 측은 언론에 설명했다.

24일 서울 중구 서울역 대합실에서 시민들이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 관련 뉴스를 보고 있다. 뉴시스

중국 정보기관 연루 의혹이 제기된 인물과의 스캔들로 사임한 지 11일 만에 CEO로 복귀한 젠슨 황은 검은색 가죽 재킷 대신 차분한 남색 워크 재킷과 운동화 차림으로 회사를 찾았다.

미국 캘리포니아주 샌타클래라 본사 로비에서 고개를 숙이며 자신을 맞이해준 직원들에게 그는 “이 모든 일을 겪게 해 미안하다”며 “두 번째 기회를 줘서 감사하고, 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다”고 말했다.

첫 출근이나 마찬가지라며 가벼운 농담을 건넨 그에게 임직원들은 박수로 환영의 뜻을 전했다.

하지만 복귀를 반기는 목소리만 있었던 것은 아니다.

야후파이낸스에 따르면 일부 직원은 ‘형편없는 인간 밑에서 일해야 하는 처지가 됐다’는 취지로 비판했다.

젠슨 황의 복귀 장면 뒤에 조직 내부의 온도 차가 남아 향후 ‘내부 분열’의 가능성을 시사한 대목이다.

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