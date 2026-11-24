사진=온토 제공

산업현장 AI 안전관리 기업 주식회사 온토(ONTOH, 대표 김태건)가 지난 19일 서울 마포구 레이어스튜디오11에서 열린 ‘K-유니콘 드림쇼 2026’에 참가해 AI CCTV ‘LOOKAT(루캣)’을 선보였다. 지난 10월 시작품 제작을 완료해 한국건설·안전박람회에서 처음 공개한 데 이어 이번 행사에서도 제품을 시연했다.

중소벤처기업진흥공단이 주최한 이번 행사는 청년창업사관학교와 글로벌창업사관학교 입교기업의 사업화 성과를 공유하는 자리다. 청년창업사관학교 기본과정 16기 입교기업인 온토는 ‘AI·딥테크’ 부스를 마련하고 LOOKAT의 AUTO PTZ 기능을 실시간으로 시연했다. AUTO PTZ는 AI가 인식한 대상을 향해 카메라가 자동으로 방향을 바꾸고 확대하는 기능이다.

LOOKAT은 AI가 사람과 위험 상황을 감지하고 확인이 필요한 대상을 판단해 카메라를 해당 위치로 이동하는 산업현장 안전관리 솔루션이다. 영상 분석과 카메라 제어를 기기 내부에서 처리하는 Edge AI 기술을 적용했으며, 생성형 AI 기반 위험상황 법령 매칭 기능도 갖췄다. 하드웨어는 BASIC, EDGE+, EDGE PRO 등 3종이다.

현장관리 앱 ‘LOOKAT NOTE(루캣 노트)’는 사진과 음성만으로 작업일지, 점검보고서, 사진대지, TBM일지 등을 작성할 수 있도록 지원한다. 생성형 AI가 공종·위치·측정값 등을 항목별로 정리하며, 기본 양식은 인터넷 연결 없이도 작성할 수 있다.

온토는 연세대학교 건설환경공학과 김홍조 교수 연구실의 AI 자율제어 CCTV 기술을 제품화한 딥테크 스타트업이다. 연구실 출신 연구원 3명이 창업했으며, 법인 설립 전 국토교통부 스마트건설사업단 연구와 국내 대형 건설사 민간 R&D를 통해 기술 개발과 건설현장 실증을 진행했다.

설립 이후 국내 대형 건설사와 기술 개발 및 현장 적용 계약을 체결했으며, 테스트베드 2개소에서 11개 채널의 실증을 완료했다. KISA 지능형 CCTV 성능시험 인증 제품을 공동 제조하고 KTL CCTV 시험·인증을 마쳤으며, 관련 특허 3건을 등록했다. SCI(E)급 국제 저널을 포함한 논문·학회 발표 실적은 13편이다.

온토에 따르면 한국건설·안전박람회 이후 대형 건설사와 공공기관에서 현장 적용 협의와 데모 요청이 이어지고 있으며, 일부 수요처는 도입을 결정했다. 온토는 추가 실증을 거쳐 2027년 상용화를 추진할 계획이다.

김태건 대표는 “LOOKAT은 CCTV를 보는 장비에서 현장을 확인하는 시스템으로 바꾸는 제품”이라며 “건설현장에서 검증한 기술을 위험이 있는 다양한 산업현장으로 확대하겠다”고 말했다.

한편, 온토는 제3회 신격호 롯데 청년기업가대상 결선에 진출했으며, 결선은 오는 26일 서울 영등포구 롯데리테일아카데미에서 열린다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지