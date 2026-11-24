정부가 1987년 북한 공작원의 폭탄 테러로 추락한 대한항공(KAL) 858기 잔해를 확인하기 위해 39년 만에 처음으로 현지 조사에 나섰지만, 잔해는 해당 항공기와 무관한 것으로 조사됐다.

‘KAL858기 폭파 사건’ 유가족 등이 2021년 10월 13일 오후 진실화해위가 위치한 서울 중구 남산스퀘어빌딩 앞에서 진실규명 신청 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

23일 외교부는 “정부합동조사단이 지난 15일부터 22일까지 8일간 미얀마 안다만 해역을 정밀 조사한 결과, 해당 물체에서 항공기 동체의 특징을 확인하지 못했다”고 밝혔다. 외교부와 해양경찰청 등으로 구성된 현장 조사단은 지난 12일 미얀마로 출국해 KAL 858기 동체가 가라앉은 것으로 추정되는 인근 해역을 조사했다. 유가족 대표도 조사 선박에 올라 현장을 참관했다.

조사단은 음파탐지 장비로 해저 지형을 파악하고 물체의 위치를 특정한 것으로 전해졌다. 이어 무인잠수정으로 정밀 탐색을 진행하고 잠수사도 투입했고, 주변 해역으로 수색 범위를 넓히기도 했으나 항공기 잔해나 관련 구조물을 찾지 못했다.

KAL 858기 폭파 사건은 1987년 11월29일 이라크 바그다드에서 출발해 서울로 향하던 대한항공 보잉 707 여객기가 인도양 상공에서 사라진 사건이다.

정부가 해당 해역에 직접 조사단을 파견한 것은 이번이 처음이었다. 그동안 민간 차원의 접근과 조사는 일부 이뤄졌지만, 정부 주도의 현장 조사는 성사되지 못했다. 외교부는 “이번 조사가 유가족이 오랫동안 바라온 결과로 이어지지 못한 데 대해 위로를 표하며, 조사 결과를 유가족에게 설명하는 등 지속적으로 소통해나갈 예정이다”고 설명했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지