젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 복귀 첫날 미국 캘리포니아주 산타클라라 본사를 찾아 자신을 맞이한 직원들에게 사과와 감사의 뜻을 전했다. 직원들은 건물 난간과 계단에 줄지어 서서 박수와 환호로 황 CEO를 반겼다.

엔비디아 본사에서 복귀 인사하는 젠슨 황. 사진 = 연합뉴스(엑스 게시물 캡처)

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 비즈니스인사이더 등에 따르면 황 CEO는 이날 엔비디아 본사에 출근해 로비에 모인 직원들 앞에 섰다. 직원들은 “젠슨”, “다시 오신 것을 환영합니다” 등을 외치며 박수를 보냈다.

소셜미디어(SNS) 엑스(X·옛 트위터)에 올라온 현장 영상에는 직원들이 1~3층 난간과 계단을 따라 빼곡히 모여 황 CEO를 맞이하는 모습이 담겼다. 일부 직원은 휴대전화로 그의 복귀 장면을 촬영했고, 환호성과 함께 “사랑한다”는 외침도 이어졌다.

황 CEO는 직원들을 향해 여러 차례 가슴에 손을 얹고 고개를 숙였다. 그는 “오늘이 제 첫 출근일”이라며 “여러분 모두에게 이런 일을 겪게 해 죄송하다”고 말했다.

이어 “두 번째 기회를 줘서 감사하다. 두 번째에는 더 나은 CEO가 되겠다”며 “정말 끔찍한 실수를 저질렀고 다시 일어서기 위해 노력하겠다”고 밝혔다. 개인용 컴퓨터(PC)가 없어 정보기술(IT) 부서에서 새 컴퓨터를 받아야 한다며 농담을 건네기도 했다.

이날 황 CEO는 평소 즐겨 입던 검은색 가죽 재킷 대신 짙은 남색 워크재킷과 운동화 차림으로 출근했다.

엔비디아 내부에서 황 CEO는 회사를 창업하고 성장시킨 상징적인 인물로 꼽힌다. 사임 당시 일부 직원이 눈물을 흘린 것으로 전해졌으며, 그의 복귀를 요구하는 온라인 청원에는 현직 직원 1만여명이 참여한 것으로 알려졌다.

앞서 엔비디아 이사회는 황 CEO의 사임 이후 11일 만인 이날 복귀를 만장일치로 결정했다.

이사회는 결정 과정에서 미국 정부 고위 관계자들의 의견을 수렴했으며, 황 CEO의 복귀가 국가 안보에 위협이 되지 않는다고 판단했다고 밝혔다.

황 CEO는 보도자료를 통해 “새로운 산업혁명의 시작점에서 세계에서 가장 중요한 기술 기업 중 하나인 엔비디아를 이끌게 돼 영광”이라며 “이 책임을 겸허하고 더욱 굳은 의지로 맡겠다”고 말했다.

한편 NYT는 지난 20일 황 CEO가 수십 년간 직원들에게 폭언과 공개적인 모욕을 일삼았다고 보도한 바 있다. 보도에 따르면 황 CEO는 회사가 충분히 부유해져 금전적 보상만으로 직원들에게 동기를 부여하기 어렵다며, 더 많은 일을 하게 만드는 방법으로 모욕을 언급한 것으로 전해졌다.

엔비디아 측은 해당 보도에 대한 확인 요청에 응하지 않았다.

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