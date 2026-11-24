최근 본지는 가정연합의 사회공헌 활동을 기사형 광고로 매주 한 편씩 소개하고 있다. 지금까지 실린 다섯 편에는 교단 운영 개선과 쌀 나눔, 서울북부·부산·울산·전남·광주·제주·경기북부의 봉사 현장이 담겼다. 교단이 제공한 자료를 바탕으로 한 만큼 장기적인 성과는 더 지켜봐야 하지만, 신도들의 정성과 이웃들의 반응에는 눈길이 간다.

가정연합은 본부에 사회공헌국을 두고 전국 14개 교구를 중심으로 나눔과 돌봄을 확대하고 있다. 정치와 종교의 관계를 둘러싼 우려 속에서 지역사회를 섬기는 데 힘을 쏟겠다는 것이다. 새 조직을 만든 뜻은 봉사가 꾸준히 이어지고 더 많은 이웃에게 닿을 때 살아날 것이다.

부산 영도에서는 버려진 현수막으로 에코백을 만들고, 환경교육을 받던 주민들이 이웃을 가르치는 강사로 나섰다. 광양의 청소년들은 카페에서 모은 우유팩을 씻고 말려 주민센터에서 종량제봉투로 바꾼 뒤, 수거에 협조한 카페에 돌려줬다. 작은 실천이 이웃의 동참을 부르는 과정이다.

전남 화순의 ‘시니어 웃음꽃학교’에서는 한국에 정착한 이주 여성들이 어르신들과 체조하고 놀이를 한다. 언어와 문화의 차이를 견뎌온 이들이 이제는 마을 어르신의 웃음을 이끄는 선생님이 됐다. 이주민을 늘 도움받는 사람으로만 바라보던 시선도 이런 만남을 통해 달라질 수 있다.

경기 양평 범왕사에 일손이 부족하다는 소식을 듣고 가정연합 경기북부교구 신도들이 찾아갔다. 이들은 장독대 등에 놓인 항아리 약 80개를 닦았다. 사찰 신도들의 고령화로 미처 돌보기 어려웠던 살림이었다. 종교 간 이해는 이렇게 함께 땀 흘리는 자리에서도 자란다. 울산에서는 한부모가정을 찾아 밀린 설거지와 청소를 돕고, 남양주에서는 앞서 음식을 전했던 어르신들에게 추석 송편을 들고 다시 찾아갔다. 어르신들에게는 송편만큼이나 자신을 기억하는 사람이 있다는 사실이 반가웠을 것이다.

서울북부교구의 봉사 현장에도 밥 한 끼에 안부를 얹는 사람들이 있다. 서울 성북구 삼태기마을의 신마을식당에서는 격주 금요일이면 어르신과 주민이 2,000원에 따뜻한 한 끼를 먹는다. 일본에서 이주한 성북가정교회 고야 대루미 씨는 2023년 5월부터 이곳에서 밥을 짓고 반찬을 날라왔다. 고야 씨는 이렇게 말했다. “누군가를 돕겠다기보다, 함께 살아가고 싶었습니다.” 혼자 밥 먹기가 힘들었다는 한 어르신에게 이 식당은 이웃과 마주 앉는 자리가 됐다.

성수동에서는 천승효정봉사단이 한 달에 두 차례 홀로 지내는 어르신 등의 집에 식빵을 전한다. 주민센터의 요청으로 시작한 일이 4년째 이어지고 있다. 어르신이 계시면 안부를 묻고, 안 계시면 문 앞에 빵을 둔다. 한 봉사자는 문 앞에 두었던 빵이 사라진 것을 보면 안도한다고 했다. 양평의 한 마을과 봉사단은 6년 넘게 만남을 이어왔다. 처음에는 가까워지는 데 시간이 걸렸지만, 이제는 어르신이 먼저 가족의 고민을 털어놓는 사이가 됐다고 한다. 새 사회공헌 체계의 바탕에는 이렇게 오래 쌓아온 관계도 있다.

기사에 소개된 활동 중에는 참여자가 몇 명에 불과하거나 돌봄 대상이 몇십 명 내외인 경우도 있다. 지역사회의 돌봄 수요에 견주면 규모는 아직 작다. 그래도 도움을 받은 이들에게 그 하루의 의미는 작지 않다. 서울북부교구의 용산 효도잔치에서는 어르신들이 저마다 옷을 고르고 단장해 카메라 앞에 앉았다. 봉사자들은 그날의 얼굴을 담은 사진을 액자에 넣어 한 분 한 분에게 건넸다. 액자에는 곱게 단장한 얼굴과 함께 이웃의 정성 어린 대접을 받은 하루가 담겼다.

종교는 사랑과 자비를 말한다. 그 가르침이 식사를 준비하는 손과 이웃의 사정을 듣는 귀로 이어질 때 신앙은 공동체를 따뜻하게 한다. 부모와 함께 쓰레기를 줍는 아이들과 시간을 내어 반찬을 만드는 신도들은 나눔을 통해 이웃의 형편을 살피는 법을 배울 수 있다.

봉사가 오래 이어지려면 주민에게 필요한 도움을 묻고 복지기관과 협력해야 한다. 봉사자들이 지치지 않도록 뒷받침하고, 도움을 받는 이의 사생활과 자존감도 살펴야 한다. 가정연합이 내세운 준법과 투명성을 위한 제도 정비 역시 이런 실천을 지탱할 토대가 돼야 한다. 몇 차례의 봉사로 교단을 향한 사회적 평가가 일시에 달라지지는 않을 것이다. 신뢰에는 시간이 든다. 가정연합의 사회공헌 활동이 오래 이어져 이웃들이 어려울 때 떠올리는 든든한 손길로 자리 잡기를 바란다.

정성수 종교전문기자

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