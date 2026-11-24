삼성전자가 2027년 정기 임원인사에서 총 131명을 승진시켰다. 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 D램 개발·양산에 기여한 기술 인재를 전면에 배치하고, 로봇·인공지능(AI)·파운드리 등 미래 성장사업에서도 핵심 인력을 발탁했다. ‘성과 있는 곳에 보상 있다’는 성과주의 인사 원칙을 재확인한 셈이다.

서울 서초구 삼성전자 서초 사옥.뉴스1

삼성전자는 24일 부사장 39명, 상무 78명, 펠로우(Fellow) 2명, 마스터(Master) 12명 등 총 131명을 승진시키는 2027년 정기 임원인사를 실시했다고 밝혔다.

전체 승진 규모는 지난해 161명보다 30명(18.6%) 감소했다. 직급별로는 부사장이 12명, 상무가 15명, 마스터가 4명 줄었으며 펠로우는 1명 늘었다. 사업 부문별로는 디바이스경험(DX)부문 61명, 디바이스솔루션(DS)부문 70명이 승진했다. 전체 승진자 가운데 DS부문 비중도 지난해 42.9%에서 53.4%로 높아졌다.

메모리사업부에서는 HBM4 개발과 양산 경쟁력 확보에 기여한 인재들이 부사장으로 승진했다.

하경수 D램설계2그룹장은 HBM4 제품 개발과 양산 공급을 주도했으며, 박태훈 D램 YE팀장은 공정·수율 개선을 통해 HBM4 양산성 확보에 기여했다. 김명오 D램설계1그룹도 고성능 D램 제품 개발 성과를 인정받았다.

아울러 로봇과 AI 등 미래 성장사업에서는 기술 개발을 주도한 인재들이 상무로 발탁됐다.

형승용 RX사업추진실 로보틱스시스템그룹장은 제조로봇과 휴머노이드의 하드웨어·제어 기술을 고도화했으며, 구동한 피지컬AI랩장은 휴머노이드 보행과 전신 제어 기술 개발을 이끌었다. 삼성리서치 데이터서비스랩 이재훈 AI 학습 데이터 기술 개발 성과로 상무에 승진했다.

여성 신임 승진자는 역대 최다인 11명으로 집계됐다. 부사장 1명, 상무 9명, 마스터 1명이다. 이윤경 DX부문 빅데이터센터장은 전사 데이터 플랫폼 개발과 운영을 주도한 공로로 부사장에 올랐다. 방은숙 생활가전사업부 세탁기플랫폼랩장, 박현아 메모리사업부 CS팀, 장채명 메모리사업부 투자그룹 등도 상무로 승진했다.

삼성전자는 앞서 지난 20일 정기 사장단 인사에서 황상준 메모리사업부장, 조상연 시스템LSI사업부장, 이종명 DS부문 최고기술책임자(CTO) 등 반도체 분야 인재 3명을 사장으로 승진시켰다.

삼성전자는 이번 임원인사로 경영진 인사를 마무리했으며, 조만간 조직개편과 보직인사를 발표할 예정이다.

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