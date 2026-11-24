“가장 강력한 홍보는 대학 스스로의 혁신입니다.”

학령인구 감소로 신입생 유치가 대학의 존립을 좌우하는 핵심 과제로 떠올랐다. 수도권 일부 대학을 제외한 상당수가 정원 확보에 어려움을 겪으면서 학생들의 마음을 얻기 위한 대학 간 경쟁도 갈수록 치열해지고 있다. 대학을 알리는 최전선에 선 홍보 담당자들의 고민도 깊어진다. 제한된 수단으로 차별성을 드러내고 학생들의 선택까지 이끌어내야 하기 때문이다.

이동건 한국대학홍보협의회 회장. 한림대 제공

이동건 한국대학홍보협의회(KUPA) 회장은 24일 세계일보와 만나 “단순하게 대학을 알리는 일과 학생들이 선택하도록 만드는 일은 다르다. 이미 굳어진 국내 대학들의 서열 구조 속에서 메시지만으로 판을 뒤집기는 쉽지 않다”며 “대학이 스스로 체질을 바꾸고 성과를 낼 때 그것이 가장 설득력 있는 홍보 수단이 된다”고 강조했다.

다음은 이 회장과 일문일답.

―한국대학홍보협의회에 대해서 소개한다면.

“한국대학홍보협의회(KUPA)는 1997년 7월 출범한 대학 홍보 실무자들 협의체입니다. 현재 전국 170여개 4년제 대학 홍보 책임자들이 회원으로 참여하고 있습니다. 서울, 경기·인천·강원, 대전·충청, 대구·경북, 부산·울산·경남·제주, 호남 등 6개 지역협의회를 두고 있습니다. 매년 봄·가을 두 차례 전국 세미나를 열어 최신 홍보 흐름과 우수 사례를 공유하고 언론사 초청 간담회를 통해 대학과 언론을 잇는 역할을 합니다. 내년이 창립 30주년이라 지난 30년을 정리하고 앞으로의 방향을 제시하는 준비도 함께 시작했습니다.”

―29대 회장으로 취임한 소감과 가장 먼저 해결하고 싶은 과제는.

“어깨가 무겁습니다. 지금 대학 홍보 현장에는 세 가지 변화가 한꺼번에 밀려오고 있습니다. 대학 간 양극화는 갈수록 뚜렷해지고 인공지능(AI)이 업무 방식을 빠르게 바꾸고 있습니다. 대학의 역할 자체가 다시 정의되고 있습니다. 홍보의 방식과 범위도 달라질 수밖에 없습니다. 가장 먼저 풀고 싶은 과제는 두 가지입니다. 첫째는 규모와 여건이 다른 회원 대학들이 함께 성장할 수 있도록 협의회가 격차를 좁히는 '다리' 역할을 하는 것입니다. 둘째는 회원들이 가장 목말라하는 AI 실무교육을 중심으로 여러 대학이 노하우와 도구를 함께 쓰는 공동 플랫폼을 만드는 것입니다. 인력과 예산이 부족한 대학일수록 이런 공동 자산의 효과가 크기 때문에 두 과제는 사실상 하나로 이어져 있습니다.”

제29대 한국대학홍보협의회 출범식. 한림대 제공

―학령인구 감소로 대학 간 학생 유치 경쟁이 치열하다.

“그렇습니다. 다만 홍보만으로 모든 것을 해결할 수는 없다는 점도 말씀드리고 싶습니다. 이미 굳어진 서열 구조 속에서 메시지만으로 판을 뒤집기는 쉽지 않습니다. 결국 가장 강력한 홍보는 대학 스스로의 혁신입니다. 가천대는 소프트웨어 교육을 과감하게 강화했고 메디컬 캠퍼스를 중심으로 의료·바이오 분야의 존재감을 키워왔습니다. 대학이 스스로 체질을 바꾸고 그 성과를 쌓으면 그것이 곧 가장 설득력 있는 홍보가 된다는 걸 잘 보여주는 사례입니다. 수험생과 학부모가 보는 지표도 달라지고 있습니다. 막연한 명성보다 경쟁률, 취업률 같은 구체적 성과가 선택의 기준이 되고 있어 대학의 실질적인 변화가 곧 홍보의 재료가 됩니다. 새로운 시장도 열리고 있습니다. 수도권은 물론 지역 대학들도 외국인 유학생 유치에 적극 나서고 있는데 우리나라 문화와 높아진 국가 위상을 실감하는 대목입니다. 큰 무대를 활용한 인지도 제고도 여전히 유효합니다. 이번 북중미 월드컵에서 처음 본선에 오른 카보베르데가 무패로 조별리그를 통과하기 전까지 이 나라를 알던 사람이 얼마나 있었겠습니까.”

―최근 대학 홍보에서 가장 효과적이었던 콘텐츠를 꼽는다면.

“성균관대와 무신사의 협업을 눈여겨보고 있습니다. 대학 상징을 담은 굿즈(기념품)를 무신사와 함께 제작해 판매한 사례입니다. 대학이 혼자 브랜드 메시지를 반복하기보다 이미 젊은 세대의 마음을 얻은 브랜드와 손잡고 화제성과 신뢰를 함께 빌려오는 방식입니다. 학생과 졸업생은 굿즈를 입고 들면서 자연스럽게 대학의 '움직이는 광고판'이 됩니다. 대학 홍보의 무게중심이 '단독 플레이'에서 '협업 플레이'로 옮겨가고 있다는 신호라고 봅니다. 협의회 차원에서 기업과의 브랜드 협업 플랫폼을 구상하는 것도 같은 맥락입니다.”

―대학 홍보 담당자들이 현장에서 느끼는 어려움은 무엇인지.

“한마디로 '홍보의 문법'이 바뀌었습니다. 보도자료 배포 등 언론 홍보와 신문·옥외광고 같은 전통 매체 광고의 효과는 갈수록 줄어드는 반면 소셜미디어 경쟁은 훨씬 치열해졌습니다. 이제 대학은 다른 대학뿐 아니라 연예인, 인플루언서 채널과도 관심을 다퉈야 합니다. 그렇다고 대학이 교육기관이라는 본질을 내려놓을 수는 없습니다. 유행하는 춤과 노래로 조회 수를 끌어올릴 수 있어도 그것이 핵심 정보 전달과 브랜드 가치로 이어지는지는 늘 고민으로 남습니다. 여기에 최근에는 생성형 AI가 우리 대학을 어떻게 소개하는지까지 관리해야 하는 새로운 숙제가 생겼습니다.”

―인공지능시대 홍보 담당자의 역할은.

“수험생과 학부모가 정보를 찾는 경로부터 달라졌습니다. 예전에는 지식인이나 입시 커뮤니티에서 정보를 검색하고 비교했다면 요즘은 챗GPT, 제미나이, 클로드 같은 생성형 AI에 대학에 대해 곧바로 묻습니다. 그래서 떠오른 과제가 GEO(Generative Engine Optimization·생성형 엔진 최적화)입니다. AI가 우리 대학 정보를 정확하게 찾고 믿을 만한 근거로 인용하도록 정보를 정리하고 구조화하는 작업입니다. 문제는 플랫폼마다 정보를 수집하고 답을 구성하는 방식이 달라 정교한 설계가 필요하다는 점입니다. 게다가 AI는 답을 주는 데서 그치지 않고 정보를 찾고 비교하고 원서 준비까지 돕는 'AI 에이전트'로 진화하고 있습니다. 이제 홍보 담당자는 사람 독자뿐 아니라 AI가 우리 대학을 얼마나 정확하고 우호적으로 '이해'하고 있는지부터 점검해야 합니다. 콘텐츠를 만드는 일에 더해 AI가 신뢰할 근거를 쌓는 일까지 홍보의 영역이 된 셈이니, 확실히 일이 하나 더 늘었습니다.”

―지방대학은 수도권대학 대비 홍보 자원에서 열세인데.

“지역 대학은 이중고를 겪고 있습니다. 전국적 인지도가 낮아 오히려 더 많은 홍보비를 써야 하는데 지원자가 적어 전형료 수입이 줄다 보니 광고 예산은 수도권 대학보다 부족합니다. 수도권 대학, 지역거점국립대, 지역 사립대 사이의 정부 지원과 자원 격차도 갈수록 벌어지고 있습니다. 학령인구 감소로 저희 한림대만 해도 강원도 출신보다 수도권 출신 신입생이 더 많은 상황입니다. 결국 모두가 수도권 수험생을 두고 경쟁하는 구조인데 광고 물량이나 소셜미디어 물량 공세로는 승산이 없습니다. 사실상 '치킨게임'입니다. 그래서 저는 GEO에서 지역 대학의 틈새와 희망을 봅니다. 아직 제대로 준비한 곳이 많지 않은 영역이라 우리 대학만의 특성화학과와 강점이 AI의 답변 속에 정확히 담기도록 설계한다면 예산의 크기가 아니라 전략의 정교함으로 승부할 수 있습니다. 지역 대학에 새로 열린 운동장인 셈입니다.”

―지방대학이 선택받기 위한 방법은.

“'성장'과 '세심한 돌봄'이라고 생각합니다. 좋은 스승은 이미 우수한 학생을 우수하게 졸업시키는 사람이 아니라 조금 부족했던 학생을 크게 성장시켜 내보내는 사람입니다. 그 학생은 자신의 때가 조금 늦게 왔을 뿐입니다. 지역 대학은 학생이 스스로 잘할 수 있는 것을 찾도록 곁에서 세심하게 돕고 깊이 생각하고 스스로 결정하는 좋은 어른으로 키워내는 곳이어야 합니다. 여건이 불리한 대학일수록 이런 '성장의 이야기'가 가장 강력한 경쟁력이 됩니다. 다만 대학의 노력만으로는 부족합니다. 졸업생이 지역에 머물 수 있는 양질의 일자리를 만드는 정부와 지자체의 노력이 함께 가야 합니다. 근무 형태가 유연해지고 AI 에이전트가 업무 전반에 보편화되면 일하는 장소의 제약도 줄어들 겁니다. 그렇게 되면 교통이 편리한 지역에 새로운 기회가 열릴 것으로 봅니다.”

이동건 한국대학홍보협의회 회장이 8월 21일 한림대 학생생활관에서 열린 29대 출범식 및 임원회의에서 취임사를 하고 있다. 한림대 제공

―국립대 등록금 전액지원이 사립대에 미치는 영향은.

“지역 인재를 지역에 머물게 하겠다는 취지에는 공감합니다. 다만 우려도 큽니다. 우리나라 4년제 대학의 약 80%가 사립대고 지역 대학도 다수가 사립대입니다. 지역 소멸이 진행되는 상황에서 지방 국립대 신입생에게만 등록금을 전액 지원하면 한정된 지역 학생이 국립대로 쏠리면서 지역 사립대의 위기가 더 빨라질 수 있습니다. 학생과 지역의 입장에서 보면 고등교육의 공공적 역할에서 국립과 사립을 나누는 것은 큰 의미가 없습니다. 결국 중요한 것은 국립대든 사립대든 졸업생이 그 지역에 정주할 수 있는 좋은 일자리가 있느냐 입니다. '지역에서 배우고, 일하고, 사는' 선순환 구조를 만드는 데 정책의 우선순위를 두고 지역 사립대에 대한 보완책도 함께 마련돼야 한다고 봅니다.”

―임기 내 반드시 만들어내고 싶은 변화가 있다면.

“세 가지를 꼽고 싶습니다. 첫째는 '사람'입니다. KUPA의 출발점은 결국 홍보인 한 사람 한 사람의 성장과 행복입니다. AI 기반 실무 교육과 세미나를 강화해 개인의 전문성이 곧 대학의 경쟁력이 되도록 돕겠습니다. 둘째는 '전문성'입니다. 임원 분과제를 도입해 정책·교육, 콘텐츠·크리에이티브, 언론·대외협력, 광고·AI·디지털 등 분야별 역량을 키우겠습니다. 기업과 적극적으로 접촉해 브랜드 협업 플랫폼도 만들어보고 싶습니다. 셋째는 '30주년'입니다. 창립 30주년 준비위원회를 꾸려 지난 30년의 성과를 집대성하겠습니다. 단순한 기념식을 넘어, 임기 슬로건인 'AI 시대, 크리에이티브로 대학을 브랜딩한다'처럼 대학 홍보의 미래를 선언하는 자리로 만들고자 합니다.”

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