뇌졸중을 일으키는 혈관 속 찌꺼기(플라크)를 자기공명영상(MRI) 없이도 알아내는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 생성형 AI로 만든 이미지

뇌졸중 위험 신호를 자기공명영상(MRI) 없이도 빛과 초음파로 감지하는 영상기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다.

혈관이 좁아진 정도뿐 아니라 뇌졸중 위험을 높이는 경동맥 플라크 내부의 출혈 여부와 진행 정도까지 확인할 수 있어 기존 초음파 검사의 한계를 보완할 것으로 기대된다.

포스텍(POSTECH)은 전자전기공학과·의공학과·기계공학과·융합대학원 김철홍 교수 연구팀이 영남대병원 심장내과 김웅 교수, 서울아산병원 신경과 연구진, 성균관대 생명물리학과 박별리 교수 연구팀과 함께 빛과 초음파를 결합한 경동맥 플라크 위험도 평가 영상기술을 개발했다고 24일 밝혔다.

의료진은 뇌졸중 예방을 위해 주로 초음파로 경동맥이 얼마나 좁아졌는지를 확인해 왔다. 그러나 혈관이 좁아졌다고 해서 반드시 뇌졸중이 발생하는 것은 아니다. 혈관 내벽에 쌓인 플라크 내부에서 출혈이 발생하면 혈관 협착 정도와 별개로 뇌졸중 위험이 커질 수 있기 때문이다.

문제는 플라크 내부 출혈을 일반적인 초음파 검사로 확인하기 어렵다는 점이다. 자기공명영상(MRI)을 이용하면 이를 확인할 수 있지만 검사에 시간과 비용이 많이 든다.

연구 이미지. 포스텍

연구팀은 이러한 한계를 보완하기 위해 광음향 기술에 주목했다. 광음향은 빛을 흡수한 물질이 내는 초음파 신호를 영상으로 구현하는 기술이다. 혈액은 빛을 잘 흡수하기 때문에 이를 활용하면 기존 초음파로 확인하기 어려웠던 플라크 내부 출혈을 영상으로 포착할 수 있다.

연구팀은 출혈이 진행되는 과정에서 메트헤모글로빈과 탈산소헤모글로빈이 빛을 서로 다르게 흡수한다는 점을 활용했다. 이를 통해 출혈 여부와 크기, 진행 정도를 추정하고, 초음파로 얻은 혈관 협착 정도 등 구조적 정보를 결합해 위험한 플라크를 판별하는 점수 체계를 개발했다.

환자 120명의 경동맥 171개를 분석한 결과, 해당 점수 체계는 위험한 플라크를 민감도 89%, 특이도 84%로 판별했다. 위험한 플라크 10개 중 약 9개를 찾아내고, 위험하지 않은 플라크 10개 중 8개 이상을 구분한 셈이다.

연구팀은 MRI 검사 결과와도 높은 일치도를 보여 기술의 신뢰성을 확인했다고 설명했다.

김철홍 교수는 “이번 연구는 광음향과 초음파를 융합해 플라크 구조와 내부 성분을 함께 분석할 수 있음을 실제 환자 연구로 확인했다는 데 의미가 있다”고 말했다.

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