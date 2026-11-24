코스피가 171.62포인트(3.64%) 오른 4880.16포인트에 거래를 시작한 24일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에서 시황이 표시되고 있다. 뉴시스

코스피가 24일 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 복귀 소식에 힘입어 장 초반 6% 넘게 급등하면서 프로그램 매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동했다.

한국거래소는 이날 오전 9시6분 코스피 시장에 매수 사이드카를 발동했다. 코스피 매수 사이드카가 발동한 것은 지난 10일 이후 약 2주 만이다.

코스피 매수 사이드카는 코스피200 선물 가격이 5% 이상 상승한 후 1분간 지속될 경우 발동된다. 발동시점부터 5분간 프로그램매매 매도호가 효력이 정지된다.

사이드카 발동 당시 코스피200 선물가격은 전일 대비 6.66% 오른 775.08을 나타냈다.

이날 오전 9시30분 현재 코스피는 281.61포인트(5.98%) 뛴 4990.15을 기록 중이다.

삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주가 상승세를 주도하고 있다. 삼성전자는 전 거래일 대비 1만 250원(5.77%) 오른 18만7750원에 거래되고 있다. SK하이닉스는 8만3000원(7.65%) 상승한 116만8000원에 거래되고 있다.

국내 증시의 급등은 젠슨 황 CEO의 복귀로 엔비디아의 경영 불확실성이 완화되면서 인공지능(AI) 반도체주 전반의 투자심리가 회복된 영향으로 풀이된다.

23일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아는 전 거래일 대비 31.48% 폭등했다. 마이크론(19.04%), TSMC(14.08%) 등 주요 반도체주도 동반 급등하면서 필라델피아 반도체지수는 14.03% 상승했다.

엔비디아 이사회는 이날 젠슨 황의 CEO 및 이사회 복귀를 만장일치로 승인했다고 발표했다. 젠슨 황 사임 이후 제기됐던 AI 생태계 투자 축소와 차세대 그래픽처리장치(GPU) 공급 전략의 불확실성이 완화됐다는 평가다.

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